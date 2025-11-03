Este domingo 2 de noviembre de 2025, Estados Unidos realizó el tradicional cambio de horario, marcando el fin del horario de verano (Daylight Saving Time) y el inicio del horario estándar de invierno.

La medida afectó a la mayoría de los estados, con impacto en las rutinas diarias, el transporte y la programación de vuelos.

Cómo fue el cambio de horario en Estados Unidos

El ajuste de los relojes se llevó a cabo a las 2:00 a.m. hora local, momento en el que los estadounidenses debieron atrasar sus relojes una hora, volviendo a marcar la 1:00 a.m.

Muchos dispositivos electrónicos, como smartphones, tablets y computadoras, realizaron el cambio de forma automática. Sin embargo, en miles de hogares fue necesario hacerlo manualmente, especialmente en relojes de pared, despertadores, electrodomésticos o autos sin sincronización digital.

Qué estados NO modificaron la hora

Como ocurre cada año, no todos los territorios del país participaron del cambio. En Hawái, parte de Arizona (excepto la Nación Navajo), Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes de EE.UU., los relojes se mantuvieron sin cambios, ya que estas regiones no observan el horario de verano.

Por el contrario, estados como California, Texas, Nueva York, Illinois y Florida sí ajustaron sus relojes y ya operan bajo el horario estándar de invierno.

Los dispositivos que más confundieron a los usuarios

Durante la madrugada del domingo, muchos usuarios reportaron confusión con electrodomésticos y relojes digitales que no actualizaron la hora automáticamente. En cambio, los teléfonos inteligentes y relojes inteligentes sí lo hicieron, siempre que la opción de "ajuste automático" estuviera habilitada.

Las autoridades recomendaron verificar todos los aparatos durante el día posterior al cambio para evitar errores en citas, alarmas o viajes.

Consejos y efectos del cambio

Los especialistas recordaron que el ajuste de horario puede alterar el sueño durante los primeros días. Por eso, sugirieron acostarse más temprano, ajustar las alarmas y mantener una rutina constante para facilitar la adaptación al nuevo horario.

También se aconsejó revisar los itinerarios de vuelos y transportes, ya que las aerolíneas y empresas ferroviarias modificaron sus horarios desde la madrugada del domingo.