La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) difundió a través de su página web el listado de objetos permitidos y prohibidos para meter en el equipaje tanto facturado como de mano.

En esta lista se incluyen dispositivos de uso común y popular, como pueden ser artículos médicos u otros que resulten tóxicos e inflamables. Conocer esta información permite evitar demoras en los puntos de control.

Aeropuertos de Atlanta, Dallas, Nueva York y Nueva Jersey prohíben el ingreso al avión: ¿Qué objeto no se puede llevar en el equipaje?

Uno de los objetos que puede generar confusión por ser de uso común y recurrente son los encendedores, aunque las reglas varían según el tipo.

Los de tipo Zippo pueden llevarse en el equipaje de mano, y solo se permite dentro del facturado si están sin combustible o en estuches aprobados por el Departamento de Transporte (DOT), bajo una de las excepciones de dicho organismo.

Los encendedores de tipo soplete y los que son de tipo pistola están prohibidos tanto en la cabina como en el equipaje facturado. Los encendedores de arco o eléctricos que funcionan con baterías de litio pueden llevarse solamente en el equipaje de mano, tomando las precauciones necesarias para evitar que se active de forma accidental.

Uno de los objetos que puede generar confusión por ser de uso común y recurrente son los encendedores, aunque las reglas varían según el tipo. rawpixel

Medidas de los Aeropuertos de Atlanta, Dallas, Nueva York y Nueva Jersey: ¿Qué pasa si llevo este objeto en el equipaje?

Si se llevan alguno de estos objetos en el equipaje facturado u en el bolso de mano y no se siguen las indicaciones de la TSA , los agentes pueden quitarte el artículo y retenerlo de forma permanente, realizar revisiones físicas adicionales, imponer multas económicas considerables o, en casos graves, detener al pasajero y entregarlo a la policía local.

La última decisión siempre es del agente de la TSA que realice el control y esta debe ser respetada.







