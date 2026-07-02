Un submarino de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón hundió con un torpedo al USS Juneau, un buque de guerra estadounidense ya dado de baja, durante el ejercicio militar conjunto Valiant Shield en el océano Pacífico. La maniobra se realizó a más de 200 millas náuticas de las Islas Marianas .

El hundimiento formó parte de un SINKEX, un ejercicio de tiro real que la Marina de EE.UU. realiza sobre buques retirados del servicio. Valiant Shield se desarrolló entre el 22 de junio y el 1 de julio con la participación de múltiples naciones.

¿Cómo fue el hundimiento del buque estadounidense?

El contralmirante Eric Anduze, comandante del Grupo de Ataque de Portaaviones 5 y la Fuerza de Tarea 70, explicó que el ejercicio permitió integrar capacidades entre las fuerzas participantes y perfeccionar la coordinación necesaria para operaciones marítimas en el Pacífico.

Valiant Shield es un entrenamiento bianual que busca fortalecer la capacidad conjunta de detectar, localizar, rastrear y atacar objetivos en el mar, el aire, el espacio, tierra firme y el ciberespacio, según detalló la Marina.

Países que participaron del ejercicio:

Estados Unidos

Japón

Australia

Canadá

Nueva Zelanda

Un submarino de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón hundió con un torpedo al USS Juneau, un buque de guerra estadounidense ya dado de baja. Departamento de Guerra de EE.UU.

¿Qué significado tiene este hundimiento para Estados Unidos y Japón?

El hecho ocurre casi 84 años después de que el primer USS Juneau (CL-52) fuera hundido por un torpedo japonés durante la campaña de Guadalcanal, en noviembre de 1942 . En ese ataque murieron los cinco hermanos Sullivan, lo que llevó a la Marina a prohibir que familiares directos sirvieran en el mismo buque.

El USS Juneau (LPD-10) entró en servicio en 1969, participó en la guerra de Vietnam y en la Operación Tormenta del Desierto y fue dado de baja en 2008. Antes del hundimiento, la Marina le retiró combustibles, materiales contaminantes y desechos, según su protocolo ambiental habitual para este tipo de ejercicios.