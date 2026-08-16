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Una iniciativa vinculada a FEMA y AmeriCorps está buscando voluntarios para formar parte de un programa de servicio que permite viajar por distintas partes de Estados Unidos mientras se colabora con la gestión de emergencias y la asistencia frente a desastres.
Se trata de FEMA Corps, cuya duración es de 10 meses y está dirigido a jóvenes adultos que busquen adquirir experiencia laborar a tiempo completo en este campo.
Una por una: las tareas que tendrían que realizar los voluntarios
Esta colaboración entre la Agencia Federal Para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el programa de servicio voluntario AmeriCorps NCCC busca que los participantes se unan a equipos para desplazarse por diferentes regiones del país y apoyar actividades relacionadas con
- Gestión de emergencias
- Coordinación de operaciones
- Planificación de misiones
- Respuesta y recuperación ante desastres
- Tareas administrativas y logísticas
Estos son los beneficios confirmados que ofrecen a los voluntarios
Quienes queden seleccionados en este programa recibirán beneficios como
- Alojamiento comunitario gratuito
- Comidas cubiertas por el programa
- Beneficio sanitario limitado
- Transporte y viajes relacionados con el servicio
- Formación profesional y técnica
- Asignación económica para gastos personales
Además, se cubrirán todos los desplazamientos necesarios para el programa, incluyendo la llegada al lugar de entrenamiento, los traslados entre proyectos y el regreso al hogar al finalizar el servicio.
Los voluntarios reciben un beneficio económico al terminar el programa
Al completar el período de servicio, se otorga acceso a la Beca Educativa Segal Americops, cuyo beneficio actual supera los 7,300 dólares y puede utilizarse para
- Estudios futuros
- Matrículas educativas
- Pago de préstamos estudiantiles calificados
Asimismo, se explica que los participantes podrían acceder a una red de empleadores y programas educativos vinculados a AmeriCorps.
Requisitos que exige el programa de Estados Unidos para poder participar
Para postularse, es necesario cumplir varios requisitos. Algunos de los principales son
- Tener entre 18 y 24 años
- Ser ciudadano estadounidense
- Estar disponible para servir durante 10 o 11 meses a tiempo completo
- Aprobar satisfactoriamente una prueba inicial de detección de drogas
- Tener disposición para viajar frecuentemente por el país
Quienes deseen desempeñarse como líderes de equipo deben tener también una licencia de conducir válida.
Así es cómo puede inscribirse un voluntario en el programa
Las inscripciones se realizan mediante el portal MyAmeriCorps y el proceso consta de
- Buscar la oportunidad disponible
- Crear un perfil personal
- Completar la solicitud
- Presentar referencias profesionales
- Enviar la candidatura para evaluación
Hasta el 30 de septiembre de este año, por ejemplo, se solicita un líder de equipo para iniciar el curso en enero 2027.