Una calcomanía roja y amarilla en la patente de un auto puede parecer un detalle más, pero en realidad tiene un significado que pocos conductores conocen.

Identificar esta señal es importante porque indica que quienes circulan alrededor deben tener en cuenta una situación particular al momento de manejar.

Saber reconocerla y actuar correctamente puede ayudar a evitar confusiones y mejorar la seguridad vial.

¿Qué significa la calcomanía roja y amarilla en un auto?

La calcomanía o chapa con cuadros rojos y amarillos funciona como un identificador para señalar que el conductor tiene algún grado de discapacidad auditiva, incluso pérdida total de la audición.

Su finalidad es principalmente preventiva: al reconocerla, los demás usuarios de la vía pueden entender que tocar la bocina para llamar la atención del conductor puede no ser efectivo.

En esos casos, las señales visuales adquieren mayor importancia para comunicarse o advertir sobre una maniobra.

¿En dónde es obligatoria esta calcomanía?

Qué significado tiene la calcomanía de color rojo y amarillo en los autos y quiénes deben usarla ChatGPT

Un dato importante es que esta identificación no es obligatoria en todo el país.

La exigencia está contemplada específicamente en la provincia de Buenos Aires , a través del Decreto 2719/1994, que reglamentaba el antiguo Código de Tránsito bonaerense.

La normativa establece características y ubicación determinadas para estas chapas identificatorias.

En la Ciudad de Buenos Aires y en otras jurisdicciones no existe necesariamente la misma obligación, por lo que los requisitos pueden variar según el lugar.

¿Cómo es la señal que identifica al conductor hipoacúsico?

La normativa bonaerense establece una chapa trasera de aproximadamente 30 centímetros de largo por 8 centímetros de ancho, formada por cuadros alternados rojos y amarillos.

A su vez, deben colocarse dos chapas adicionales de menor tamaño en los guardabarros de adelante, en lugares visibles.

La señal está diseñada para que pueda ser reconocida fácilmente por quienes circulan alrededor del vehículo.

¿Por qué es importante reconocer esta calcomanía?

La principal razón es la seguridad vial: una persona con hipoacusia puede no percibir determinados sonidos provenientes del tránsito, como una bocina o una sirena.

Por eso, si un conductor identifica esta señal en otro vehículo, debe tener en cuenta que insistir con la bocina puede no servir para advertirle algo.

En determinadas situaciones será más conveniente mantener una distancia prudente y recurrir a señales visuales cuando corresponda.

¿Qué deben hacer los conductores cuando ven esta señal?

Ante un auto identificado con la calcomanía roja y amarilla, lo recomendable es manejar con mayor previsión y evitar depender exclusivamente de señales sonoras.

Algunas recomendaciones son:

Mantener una distancia prudente respecto del vehículo.

Evitar maniobras bruscas para intentar llamar la atención del conductor.

No confiar únicamente en la bocina como medio de comunicación.

Utilizar señales visuales cuando sea necesario y resulte seguro hacerlo.

Prestar especial atención a los movimientos del vehículo.

Su función es advertir sobre una condición auditiva para que los demás usuarios puedan adaptar su comportamiento.

Una señal que todos los conductores deberían conocer

La calcomanía roja y amarilla puede pasar desapercibida para muchos conductores, pero cumple una función importante dentro de la seguridad vial.