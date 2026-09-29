La Justicia colombiana condenó a varios integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el reclutamiento ilícito de 60 niños, niñas y adolescentes.

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La Justicia colombiana condenó a varios integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el reclutamiento ilícito de 60 niños, niñas y adolescentes. Entre los sentenciados se encuentran cuatro miembros del Comando Central (COCE), quienes recibieron las penas más altas.

Los hechos investigados ocurrieron entre 2004 y 2018 en Antioquia , Bolívar, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. Las víctimas tenían entre 8 y 17 años y, según la Fiscalía, algunas fueron incorporadas mediante falsas promesas, amenazas y violencia física.

En total, la decisión alcanza a 11 integrantes del ELN. Los cuatro miembros del COCE fueron declarados responsables de los delitos de rebelión agravada y reclutamiento ilícito.

¿Quiénes son los integrantes del ELN condenados y qué penas recibieron?

Los miembros del Comando Central condenados son Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, Eliécer Herlindo Chamorro Acosta, alias Antonio García, Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito.

Los cuatro recibieron una pena de 20 años y 4 meses de prisión. Los otros siete integrantes incluidos en el proceso fueron condenados a penas que van desde los 11 años y 8 meses hasta los 14 años y 2 meses.

Entre estos últimos aparecen integrantes del Frente de Guerra Occidental, como Emilcen Oviedo Sierra y Miguel Enrique Hernández Padilla. Todos los condenados fueron declarados personas ausentes durante el proceso judicial.

La sentencia, sin embargo, fue apelada y todavía no está en firme. De acuerdo con información publicada sobre el proceso, será un tribunal de segunda instancia el que deberá decidir si confirma las condenas.

¿Qué reveló la investigación sobre los 60 menores reclutados?

Las pruebas presentadas durante el juicio mostraron las condiciones a las que fueron sometidos los menores después de ingresar a las filas del ELN.

La sentencia incluye a cuatro miembros del Comando Central y a otros siete integrantes de la guerrilla. EFE - Christian Escobar Mora

Según la Fiscalía, algunos debían hacer guardia, preparar alimentos, patrullar, cargar leña y realizar trabajos pesados. Otros fueron utilizados como radioperadores o participaron en combates, cobros de extorsiones e instalación de explosivos.

La investigación también documentó castigos, entrenamientos armados, amenazas, lesiones y hechos de violencia sexual. La Fiscalía señaló además que algunas niñas fueron obligadas a utilizar métodos anticonceptivos y a practicarse abortos.

De los 60 menores incluidos en el proceso, tres murieron mientras permanecían en las filas de la guerrilla.

Las condenas anteriores contra integrantes de la cúpula del ELN

Esta no es la primera sentencia contra algunos de los miembros del COCE involucrados en el proceso. En 2025, siete integrantes del ELN fueron condenados a 58 años y 6 meses de prisión por la desaparición y asesinato de tres firmantes del acuerdo de paz, ocurridos en Nariño en 2018.

En 2024, Gabino, Antonio García y Pablo Beltrán, junto con Rafael Sierra Granados, alias Ramiro Vargas, recibieron una condena de 28 años por el asesinato del concejal Juan Bautista Agudelo López en 1998.

También existe un antecedente relacionado directamente con el reclutamiento de menores. En 2016, un juzgado de Istmina, Chocó, condenó a integrantes del COCE a 117 meses de prisión por este delito.