El Día de Acción de Gracias vuelve a modificar el funcionamiento de la actividad financiera en Estados Unidos. Como cada año, las principales entidades del país suspenderán la atención al público el jueves 27 de noviembre, una fecha catalogada como feriado federal y parte del calendario oficial que siguen los bancos.

Aunque la medida se repite todos los años, millones de usuarios necesitan saber cómo operarán los servicios, qué alternativas estarán disponibles y cuándo volverán a abrir las sucursales.

Qué bancos no atenderán el jueves 27 de noviembre

El cierre será total durante toda la jornada. Entre las instituciones que detendrán su actividad figuran algunas de las más grandes del sistema financiero estadounidense:

Bank of America

Chase

Citibank

Wells Fargo

Goldman Sachs

PNC Bank

Capital One

Truist Bank

Santander Bank

Morgan Stanley

U.S. Bank

SunTrust Bank

Citizens Bank

Compass

Todos los bancos cerrarán durante 24 horas y no se podrá hacer operaciones presenciales.

El motivo es simple: el feriado está incluido dentro de los 11 días festivos federales establecidos por la Reserva Federal, y los bancos siguen ese cronograma desde hace décadas.

Qué operaciones sí estarán disponibles durante el feriado

A pesar del cierre de las sucursales, los clientes podrán continuar usando servicios esenciales como:

Banca en línea

Aplicaciones móviles

Cajeros automáticos (ATM)

Pagos programados y depósitos móviles

Las operaciones presenciales recién volverán a la normalidad el viernes 28 de noviembre, una fecha marcada además por el inicio del Black Friday, uno de los días de mayor movimiento comercial del año.

Qué otros servicios y oficinas cierran en Acción de Gracias

El Día de Acción de Gracias no afecta solo a los bancos. Al tratarse de un feriado federal obligatorio, varias instituciones también permanecerán cerradas:

Oficinas del gobierno federal

Escuelas públicas

Bibliotecas

Oficinas de correo USPS

Bolsa de Valores

En cuanto a comercios y supermercados, la mayoría opera con horarios reducidos o directamente cierra. Para este año, Walmart, Costco y Target ya informaron que no abrirán sus puertas durante el feriado.

Los restaurantes, en cambio, presentan una modalidad mixta: algunos ofrecen menús especiales por Thanksgiving, mientras que cadenas como Chipotle, Chick-fil-A, Taco Bell, Subway o Shake Shack operarán con horarios limitados o cerrarán determinadas sucursales.

Próximo cierre bancario confirmado: Navidad

Además del feriado de Acción de Gracias, las entidades financieras ya tienen programado otro cierre antes de fin de año: el 25 de diciembre, día en que se celebra la Navidad, también incluido dentro de los feriados federales que exigen la suspensión total del servicio presencial.