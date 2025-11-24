Miles de ciudadanos en Estados Unidos ya están marcando el calendario y ajustando sus planes de viaje y descanso.

El Gobierno federal ha confirmado las fechas restantes para los feriados nacionales de 2025, ofreciendo oportunidades perfectas para una escapada o un tiempo de calidad en familia antes de que termine el año.

Si buscas días libres para romper la rutina, presta atención a estos dos feriados esenciales que aún quedan por disfrutar en noviembre y diciembre.

Este jueves es feriado en todo el país: qué se festeja

El próximo gran feriado federal en la mira es el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day). Se celebra indefectiblemente el cuarto jueves de noviembre, lo que este año lo sitúa en el jueves 27 de noviembre de 2025.

El próximo gran feriado federal en la mira es el Día de Acción de Gracias. Fuente: Freepik.

Este día no es solo una pausa laboral; es una de las tradiciones más arraigadas de la cultura estadounidense. Millones de familias se congregan en todo el país para compartir la icónica cena con pavo, expresar gratitud y disfrutar de desfiles masivos como el de Macy’s en Nueva York.

Además, Acción de Gracias funciona como la oportunidad de salida para la temporada de compras navideñas. Inmediatamente después del festín, llega el Black Friday, el viernes donde los descuentos masivos y las ofertas especiales se apoderan de tiendas físicas y online, marcando un momento clave para el comercio y los consumidores que buscan ahorrar en regalos.

Cuál es el último feriado del 2025

El último feriado federal del año es, por supuesto, la Navidad. Esta jornada de celebración global y encuentro familiar se conmemora el jueves 25 de diciembre de 2025.

La Navidad en Estados Unidos es sinónimo de luces, villancicos y un espíritu festivo palpable. Al ser un feriado oficial, la mayoría de las oficinas gubernamentales, escuelas y bancos permanecerán cerrados, permitiendo a los ciudadanos disfrutar de las fiestas con sus seres queridos.

Las grandes ciudades como Nueva York o Los Ángeles se transforman con decoraciones espectaculares y eventos temáticos.