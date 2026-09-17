El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó una nueva etapa en su estrategia de seguridad vial con “Vision Zero Reimagined”. Se trata de un plan a 10 años que busca reducir las muertes y lesiones graves en las calles.

Se profundiza el modelo “Vision Zero” que se lanzó en 2014, que desde su aplicación habría reducido en un 30% las muertes por siniestros viales , según las autoridades municipales.

¿Cuál es el nuevo plan de NYC para mejorar la seguridad vial?

El nuevo programa establece una hoja de ruta para los próximos 10 años . Entre las medidas más anunciadas se encuentran:

Rediseñar en los próximos tres años los corredores prioritarios de Vision Zero que todavía no fueron intervenidos.

Mejorar al menos 1.000 intersecciones por año .

Crear los primeros distritos exclusivamente peatonales o de prioridad peatonal de la ciudad.

Ampliar la aplicación de la Sammy’s Law: permite reducir límites de velocidad en determinadas calles.

Implementar el primer programa Super Speeder de Nueva York para conductores con infracciones reiteradas de velocidad.

Reforzar los controles contra las llamadas “ghost plates” , matrículas ocultas, falsas o manipuladas.

Expandir la fiscalización automatizada y utilizar datos para identificar comportamientos de conducción de alto riesgo.

Ampliar las redes protegidas para bicicletas y mejorar las condiciones para peatones, transporte público y micromovilidad.

Incorporar más tecnologías como asistencia inteligente de velocidad y frenado automático de emergencia.

Adicionalmente, la Ciudad prevé crear un sistema unificado de datos de Vision Zero para analizar accidentes, patrones de movilidad y puntos de riesgo, con el objetivo de orientar las futuras intervenciones. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

¿Cuáles fueron las causas que impulsaron estos cambios?

Aunque las autoridades de Nueva York sostienen que las muertes viales cayeron un 30% desde el lanzamiento de Vision Zero en 2014, identificaron ciertos factores que continúan concentrando una parte importante del riesgo.

Un grupo relativamente pequeño de conductores con antecedentes documentados de conducción imprudente está involucrado en el 37% de las muertes de tránsito. Además, los vehículos que acumulan más de 16 multas de cámaras de velocidad en un año tienen el doble de probabilidades de verse involucrados en un choque que provoque lesiones graves o una muerte.

La Ciudad también informó que el 41% de las muertes viales involucra a un conductor sin licencia válida, con una suspensión previa o con múltiples condenas. Estos datos llevaron al gobierno local a poner mayor énfasis en los infractores reincidentes y en mecanismos para impedir que continúen circulando.

Los objetivos del plan de seguridad vial confirmado por NYC

Vision Zero Reimagined está organizado alrededor de ocho objetivos estratégicos para la próxima década:

Retirar de las calles a los conductores peligrosos, reforzando las herramientas legales y los controles automatizados. Promover una micromovilidad segura y certificada, regulando bicicletas eléctricas, scooters y plataformas de reparto. Favorecer formas de movilidad más seguras, como caminar, utilizar transporte público, bicicletas, scooters o vehículos compartidos. Reducir los riesgos asociados a vehículos de gran tamaño y prepararse para tecnologías como los vehículos autónomos. Expandir los diseños urbanos orientados a la seguridad, incluyendo ciclovías protegidas, corredores con tránsito calmado e intersecciones más seguras. Fortalecer una cultura de seguridad vial mediante educación, controles y responsabilidad compartida. Utilizar datos y nuevas tecnologías para detectar patrones de riesgo y decidir dónde realizar intervenciones. Convertir a la flota municipal en un referente de seguridad, incorporando tecnologías como frenado automático, asistencia inteligente de velocidad, cámaras y sistemas de alerta.

El objetivo general sigue siendo prevenir las muertes y lesiones graves causadas por siniestros de tránsito, priorizando intervenciones antes de que se produzcan accidentes fatales.