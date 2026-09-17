En Estados Unidos, la Administración del Seguro Social confirmó que las personas que califiquen y se jubilen a los 67 años —la edad plena de retiro— pueden cobrar hasta u$s 50,484 al año. El monto se deposita en las cuentas bancarias de los beneficiarios en pagos mensuales de hasta u$s 4,207.

La cifra corresponde a la edad plena de jubilación fijada por la agencia para 2026. Retirarse antes de esa edad reduce el pago mensual de forma permanente, mientras que esperar más tiempo lo aumenta.

¿Cuánto reciben los jubilados a los 67 años?

Quienes se retiran exactamente a los 67 años —la edad plena de jubilación en 2026— pueden acceder a un pago mensual de hasta u$s 4,207, lo que equivale a u$s 50,484 al año. Ese es el monto de referencia para esta edad, aunque no todos los beneficiarios califican para el tope máximo.

El rango total del beneficio va desde un mínimo de u$s 2,969 mensuales para quienes se jubilan a los 62 años, hasta un máximo de u$s 5,181 mensuales para quienes esperan hasta los 70 años o más. El monto final depende del historial de ganancias de cada trabajador.

Ese es el monto de referencia para esta edad, aunque no todos los beneficiarios califican para el tope máximo. Chat GPT

¿Cómo se deposita el pago en la cuenta bancaria?

El Seguro Social transfiere el beneficio de forma directa a la cuenta bancaria del titular una vez al mes, no como un pago único. La suma de esos doce depósitos es la que compone el total anual de hasta u$s 50,484 para quienes se jubilan a los 67 años.