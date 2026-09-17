Los extranjeros que quieran ingresar a Estados Unidos deben presentar un pasaporte vigente y una visa o Autorización ESTA si es que el país de origen forma parte del programa.

No obstante, existe una regla que exige a los ciudadanos que deseen salir y extranjeros que quieran ingresar que presenten un pasaporte con seis meses restantes de vigencia , a excepción de determinadas nacionalidades.

México, Argentina y El Salvador forman parte del Six-Month Club, y solo necesitan tener un pasaporte válido durante la estancia en el país.

Estados Unidos confirma que estas nacionalidades quedan exentas de la regla de los seis meses

Se contempla una excepción a la regla que exige que el pasaporte tenga al menos seis meses de vigencia adicional respecto de la estadía prevista. Los ciudadanos de los países incluidos pueden ingresar con un pasaporte que se mantenga vigente durante su periodo de visita.

Puede consultar la lista completa de la oficina de Control de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para el Six-Month Club clicando aquí.

México, Argentina y El Salvador forman parte del Six-Month Club, y solo necesitan tener un pasaporte válido durante la estancia en el país. Chat GPT

¿Qué otros documentos deben presentas los mexicanos, argentinos y salvadoreños?

Además de un pasaporte vigente, los requisitos dependen de la nacionalidad y del tipo de viaje.

Argentinos: para un viaje turístico o de negocios, generalmente deben presentar una visa estadounidense B1/B2 vigente .

Salvadoreños: necesitan, como regla general, una visa de visitante B-1/B-2 para ingresar por turismo o negocios. Las visas B-1/B-2 para nacionales de El Salvador figuran actualmente con entradas múltiples y una vigencia de hasta 120 meses en el esquema de reciprocidad del Departamento de Estado.

Mexicanos: generalmente deben contar con una visa de no inmigrante o una Border Crossing Card (BCC), conocida también como Visa laser.

Se recomienda consultar los requisitos para cada nacionalidad, ya que los agentes de la CBP pueden exigir también que se presenten pruebas de solvencia económica, boleto de ida y vuelta, itinerario y reservas de alojamiento.