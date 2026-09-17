Las oficinas de tránsito de Houston, Phoenix, San Antonio y El Paso exigen acta de nacimiento o pasaporte vigente para emitir la licencia de conducir Real ID. Quienes no presenten uno de estos documentos no podrán tramitar la identificación que exige el gobierno federal para acceder a edificios oficiales y abordar vuelos domésticos.

La Ley Real ID, vigente en todo el país, establece estándares de seguridad más altos para licencias e identificaciones estatales. Para cumplirlos, cada solicitante debe acreditar identidad, número de Seguro Social y domicilio ante la agencia de tránsito de su estado.

¿Qué documentos piden estas oficinas para tramitar la Real ID?

Para probar identidad, el solicitante debe presentar un acta de nacimiento estadounidense o un pasaporte vigente. Los residentes permanentes que no son ciudadanos pueden usar su Green Card en lugar de estos documentos.

Entre los documentos aceptados para acreditar identidad figuran:

Acta de nacimiento original o copia certificada

Pasaporte estadounidense vigente

Green Card, para residentes permanentes no ciudadanos

El trámite también exige la tarjeta de Seguro Social, un formulario W-2 o un recibo de sueldo. Para comprobar domicilio sirven una escritura, un contrato de alquiler, una factura de servicios o un resumen bancario.

Para probar identidad, el solicitante debe presentar un acta de nacimiento estadounidense o un pasaporte vigente. Chat GPT

¿Qué sucede si no tienes estos documentos?

Sin estos documentos, el solicitante puede optar por una licencia estándar, válida para conducir pero no para fines federales. Esa versión no sirve para ingresar a edificios del gobierno, instalaciones militares ni centrales nucleares .

Para volar sin la Real ID, alcanza con un pasaporte u otro documento aceptado por la TSA. Quienes no tengan ninguno pueden pagar u$s 45 por el programa TSA ConfirmID, válido durante diez días desde la fecha del viaje.