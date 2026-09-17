Para viajar al exterior no solamente hay que encargarse de comprar los boletos de avión y planear un itinerario. También se debe contar con documentación clave que debe estar vigente y cumplir con los requisitos de cada destino.

El Salvador, Honduras, México y República Dominicana mantienen distintos sistemas debido a que son diferentes territorios y cada uno tiene sus reglas y requisitos de ingreso.

¿Cómo se debe presentar el pasaporte para ingresar a El Salvador, Honduras, México y República Dominicana?

Para poder viajar e ingresar a El Salvador, Honduras, México o República Dominicana se debe contar con un pasaporte vigente y que cumpla con las condiciones particulares que impone cada país , ya que la validez mínima exigida puede variar en los cuatro territorios.

En El Salvador, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) solicita una vigencia mínima de seis meses en el pasaporte, además de que no se encuentre dañado gravemente.

Según el Instituto Nacional de Migración (INM) hondureño se debe presentar un pasaporte con una vigencia restante mínima de tres meses.

El Instituto Nacional de Migraciones (INAMI) de México no establece una vigencia mínima para ingresar, pero sí advierte que algunas aerolíneas podrían negarle el embarque si el pasaporte no cuenta con seis meses restantes o más de vigencia.

Por último, República Dominicana exige que el pasaporte cumpla con la regla de los seis meses. No obstante, la Dirección General de Migración (DGM) comunicó que los ciudadanos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y países de la Unión Europea pueden ingresar con pasaportes que mantengan vigencia durante su estadía, quedando exentos de la regla hasta el 31 de diciembre de 2026.

Para poder viajar e ingresar a El Salvador, Honduras, México o República Dominicana se debe contar con un pasaporte vigente y que cumpla con las condiciones particulares que impone cada país, ya que la validez mínima exigida puede variar en los cuatro territorios. Chat GPT

¿Qué otros documentos solicitan El Salvador, Honduras, México y República Dominicana?

Los cuatro países pueden exigir una visa, boletos de salida o continuación de viaje, pruebas de solvencia económica y declaración de que se transportan ciertos objetos o una determinada cantidad de dinero.

Adicionalmente, México solicita rellenar la Forma Migratoria Múltiple Digital (FMMd) y República Dominicana que se complete y presente el E-ticket electrónico. El Salvador, por su parte, requiere el pago de la Tarjeta de Turismo.

Información importante para viajar al exterior y no tener inconvenientes

Antes de viajar, conviene comprobar los requisitos con la autoridad migratoria correspondiente y con la aerolínea, ya que una compañía puede aplicar condiciones de embarque más estrictas que las exigidas formalmente por un país.

Tener una visa o cumplir los requisitos documentales no supone por sí solo una admisión automática.