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La incertidumbre jurídica en México no necesariamente está frenando la inversión, pero sí está modificando el precio que los inversionistas están dispuestos a pagar por asumir riesgos en el país, coincidieron especialistas.

En el marco del Mexico Investment Week, expertos señalaron que los cambios en el sistema judicial generaron incertidumbre en torno al Estado de derecho, esto se tradujo en la mayor exigencia de rentabilidad para proyectos de capital extranjero.

“Creamos una incertidumbre (...) y en crear esa incertidumbre, hicimos que el retorno requerido de los inversionistas extranjeros fuera mayor”, explicó Carlos Aiza, Senior Partner en Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez.

México mantiene atractivo para el capital

En el panel estuvieron presentes Roberto Lazzeri, Embajador de México en EE.UU., David Razú, Director General de Afore Banorte XXI; Subadra Rajappa, Head de US Research, Société Générale; y Valeria Moy, Directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Pese a las preocupaciones sobre el Estado de derecho, los especialistas coincidieron que México cuenta con las condiciones que lo posicionan como un lugar favorable para captar inversión, como el nearshoring y la creciente relevancia geopolítica en Norteamérica.

En este sentido, David Razu consideró que el país atraviesa uno de sus mejores momentos para atraer capital.

“Tenemos quizá las mejores condiciones que hemos tenido en mucho, mucho tiempo”, mencionó. Enlistó fortalezas como el desempeño macroeconómico, una relación deuda-PIB “relativamente baja”, reservas internacionales en niveles históricos y estabilidad cambiaria. También señaló que el crecimiento económico comienza a recuperar impulso.

Los panelistas mencionaron que esta incertidumbre jurídica no significa que los inversionistas extranjeros no tengan mecanismos para proteger su capital por lo que resaltaron los capítulos de protección a las inversiones, además de los conocidos mecanismos de arbitraje internacional y comercial.

No obstante, mencionaron que uno de los riesgos para México es que la incertidumbre jurídica coincida con una ventana de oportunidad creada por el nearshoring y la disputa comercial entre EE.UU. y China.

“Cinco años de ahora puede ser demasiado tarde para aprovechar las oportunidades de inversión que existen actualmente”, dijo Valeria Moy durante el panel.

Por su parte, el embajador de México en EE.UU. destacó precisamente el contexto geopolítico como una de las mayores ventajas del país.

“La puerta al hemisferio occidental es México”, dijo y señaló que EE.UU. concentra la mayor atención en la región y que México es su socio productivo más integrado.