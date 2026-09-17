En Estados Unidos, casi todos los hombres que viven el país deben anotarse en el Selective Service System (SSS), un registro oficial que reúne los datos de todos los elegibles para el servicio militar en caso de que necesitara hacerse un llamado obligatorio a las Fuerzas.

“Estados Unidos no ha tenido un reclutamiento obligatorio desde 1973. El Congreso y el presidente tendrían que autorizar un reclutamiento. En caso de emergencia nacional, el Sistema de Servicio Selectivo opera estrictamente como una contingencia de emergencia”, explican las autoridades.

En ese sentido, el registro en el SSS es mandatorio por ley y no cumplir con esta gestión a tiempo puede traer graves multas y consecuencias.

Quiénes deben registrarse al SSS entre los 18 y los 25 años

Según se indica, entre quienes deben anotarse se incluyen

Ciudadanos estadounidenses nacidos en EE.UU., con doble nacionalidad o naturalizados

Ciudadanos estadounidenses que vivan fuera de Estados Unidos

Inmigrantes

Refugiados y solicitantes de asilo

Personas con discapacidad

Los hombres de entre 18 y 25 años deben registrarse en el SSS.

“Casi todos los hombres de entre 18 y 25 años ciudadanos estadounidenses que viven fuera de Estados Unidos también deben registrarse en el Servicio Selectivo”, se indica.

Al registrarse se conserva además la elegibilidad para empleos, ayudas estatales y la posibilidad de obtener la ciudadanía estadounidense.

Multas de hasta 250,000 dólares para quienes no se registren

Las autoridades indican que no cumplir con este trámite en tiempo y forma puede conllevar a una multa de hasta 250,000 dólares y/o una pena de 5 años de prisión.

Esta sanción no sólo aplica para quienes dejan la gestión inconclusa, sino también a cualquier persona que aconseje intencionalmente evitar el registro.