El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) detalla en su sitio web oficial cuáles son los requisitos que todos los portadores de licencias de conducir deben cumplir para que su permiso conserve la vigencia.

En esta jurisdicción, las multas se traducen a un sistema de puntos que se acumulan en el historial de cada conductor, cuya cantidad determinará si el carné de conducir mantiene su validez o pasa a ser suspendido.

En ese sentido, no ceder el paso cuando la instrucción es hacerlo puede llevar a la revocación del permiso, si existen más multas acumuladas en el historial.

Ley de tránsito: en estos casos las autoridades pueden suspender una licencia de conducir

Según lo detallan las autoridades, el Sistema de Puntos de Infracción de Conductor es una herramienta utilizada por el DMV para “identificar conductores de alto riesgo”.

Bajo esta modalidad, quienes obtengan 11 puntos dentro de 24 meses verán su licencia de conducir suspendida y no podrán continuar circulando legalmente con este documento.

Podrán dejar sin validez la licencia de conducir de quienes no cedan el paso cuando debían, si acumulaban otras infracciones. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Suspenden la licencia de conducir de quienes no hayan cedido el paso cuando debían

De acuerdo con lo detallado por el DMV, no ceder el paso cuando se debe representa 3 puntos en el historial de manejo, por lo que si en los últimos dos años ya se acumulaban otros 8 puntos, esto llevará a la suspensión del carné de conducir.

Cuántos puntos representan el resto de las infracciones

De acuerdo con el DMV, las infracciones que forman parte de esta lista se reparten de la siguiente manera

Velocidad no especificada: 3 puntos

Entre 1 y 10 mph por encima del límite de velocidad: 3 puntos

Entre 11 y 20 mph por encima del límite de velocidad: 4 puntos

Entre 21 y 30 mph por encima del límite de velocidad: 6 puntos

Entre 31 y 40 mph por encima del límite de velocidad: 8 puntos

Más de 40 mph por encima del límite de velocidad: 11 puntos

Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos

Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos

Operación agravada sin licencia: 11 puntos

Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos

Conducción temeraria: 5 puntos

Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos

Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos

Falta de precaución al conducir: 5 puntos

Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos

Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos

Frenos inadecuados (vehículo del empleador): 4 puntos

Seguir demasiado de cerca a otro vehículo ( tailgating ): 4 puntos

Uso de teléfono móvil o dispositivo electrónico mientras se conduce: 5 puntos

Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos

Infracción relacionada con semáforo, señal de stop o señal de ceda el paso: 3 puntos

Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos

Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos

Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos

Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos

Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos

Acumular 11 puntos por cualquiera de las infracciones antes especificadas es motivo de que se suspenda el carné o permiso de circulación.