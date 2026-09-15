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El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) detalla en su sitio web oficial cuáles son los requisitos que todos los portadores de licencias de conducir deben cumplir para que su permiso conserve la vigencia.
En esta jurisdicción, las multas se traducen a un sistema de puntos que se acumulan en el historial de cada conductor, cuya cantidad determinará si el carné de conducir mantiene su validez o pasa a ser suspendido.
En ese sentido, no ceder el paso cuando la instrucción es hacerlo puede llevar a la revocación del permiso, si existen más multas acumuladas en el historial.
Ley de tránsito: en estos casos las autoridades pueden suspender una licencia de conducir
Según lo detallan las autoridades, el Sistema de Puntos de Infracción de Conductor es una herramienta utilizada por el DMV para “identificar conductores de alto riesgo”.
Bajo esta modalidad, quienes obtengan 11 puntos dentro de 24 meses verán su licencia de conducir suspendida y no podrán continuar circulando legalmente con este documento.
Suspenden la licencia de conducir de quienes no hayan cedido el paso cuando debían
De acuerdo con lo detallado por el DMV, no ceder el paso cuando se debe representa 3 puntos en el historial de manejo, por lo que si en los últimos dos años ya se acumulaban otros 8 puntos, esto llevará a la suspensión del carné de conducir.
Cuántos puntos representan el resto de las infracciones
De acuerdo con el DMV, las infracciones que forman parte de esta lista se reparten de la siguiente manera
- Velocidad no especificada: 3 puntos
- Entre 1 y 10 mph por encima del límite de velocidad: 3 puntos
- Entre 11 y 20 mph por encima del límite de velocidad: 4 puntos
- Entre 21 y 30 mph por encima del límite de velocidad: 6 puntos
- Entre 31 y 40 mph por encima del límite de velocidad: 8 puntos
- Más de 40 mph por encima del límite de velocidad: 11 puntos
- Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos
- Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos
- Operación agravada sin licencia: 11 puntos
- Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos
- Conducción temeraria: 5 puntos
- Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos
- Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos
- Falta de precaución al conducir: 5 puntos
- Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos
- Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos
- Frenos inadecuados (vehículo del empleador): 4 puntos
- Seguir demasiado de cerca a otro vehículo (tailgating): 4 puntos
- Uso de teléfono móvil o dispositivo electrónico mientras se conduce: 5 puntos
- Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos
- Infracción relacionada con semáforo, señal de stop o señal de ceda el paso: 3 puntos
- Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos
- Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos
- Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos
- Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos
- Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos
Acumular 11 puntos por cualquiera de las infracciones antes especificadas es motivo de que se suspenda el carné o permiso de circulación.
“Si es declarado culpable de una infracción de tráfico en otro estado o país, no se añaden puntos a tu historial de conducción del Estado de Nueva York, a menos que la infracción haya ocurrido en Canadá”, informan las autoridades.