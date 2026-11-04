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La Agencia de Protección Ambiental (EPA) brinda a través de su sitio web oficial una serie de consejos simples de aplicar para disminuir el consumo de combustible y fomentar su ahorro.

Según se explica, existen factores que tienen efectos pequeños sobre el gasto, mientras que otros -como conducir rápidamente- se hacen notar de manera mayor.

Una de las indicaciones para hacer que el combustible rinda más en ese sentido es liberar la carga y quitar del baúl objetos innecesarios que puedan aumentar el peso del vehículo.

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Por qué se recomienda quitar del baúl los objetos innecesarios para ahorrar combustible

“Reduce la carga. No dejes objetos innecesarios en el maletero”, indica la EPA en su guía de recomendaciones.

Una publicación del Departamento de Energía de Estados Unidos brinda el mismo consejo y explica que por cada 100 libras adicionales de peso (aproximadamente 45 kilos), el rendimiento del combustible disminuye en un 1%.

Esto se debe a que cuanto más pesado es el vehículo, más fuerza necesita el motor para ponerlo en movimiento y, consecuentemente, quema más combustible.

Cuanto más pesado está el vehículo, más combustible consume.
Cuanto más pesado está el vehículo, más combustible consume.Shutterstock

Otros trucos que recomienda la EPA para ahorrar combustible

Además de mantener un peso liviano, la agencia aconseja:

  • Conducir a baja velocidad
  • Acelerar y frenar suavemente
  • Evitar dejar el motor encendido cuando el vehículo no está circulando
  • Reducir el uso del aire acondicionado y otros accesorios del coche
  • Usar el control crucero
  • Procurar que el vehículo tenga mantenimiento adecuado
  • Mantener las ruedas infladas
  • Comprar neumáticos de menor resistencia a la rodadura
  • Combinar varios viajes cortos que deban realizarse en uno más largo
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Las autoridades indican que las siguientes acciones también pueden disminuir el consumo:

  • Conducir en zonas montañosas
  • Parar y volver a avanzar cuando se conduce en el medio del tráfico
  • Las altas temperaturas exteriores porque fomentan el uso del aire acondicionado
  • Conducir en carreteras que se encuentran en malas condiciones.