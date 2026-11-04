Los contribuyentes que reciban un reembolso reducido pueden impugnar la decisión. Conoce las razones por las que podría suceder.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) explica, a través de su página web oficial, cuáles son las razones por las que un contribuyente puede recibir un reembolso menor al calculado tras presentar su declaración de impuestos.

Existen dos motivos principales por los que esto puede suceder: el primero es un ajuste en la declaración de impuestos y el segundo, una compensación de deudas pendientes. No obstante, el IRS también contempla la posibilidad de que se produzca un error, por lo que, si el contribuyente considera que la reducción es indebida, puede impugnar la decisión siguiendo las instrucciones de la notificación recibida.

¿Cuáles son los errores en la declaración de impuestos que pueden derivar en un reembolso reducido?

Según el IRS, los ajustes en las declaraciones de impuestos son la causa más común de reducción de los reembolsos. Entre los principales errores que pueden provocar una disminución del monto se encuentran:

Errores matemáticos: equivocaciones al sumar, restar o ingresar cifras en la declaración.

Créditos fiscales no elegibles: solicitar beneficios sin cumplir los requisitos, como reclamar el Crédito Tributario por Hijos (Child Tax Credit) por un menor que no reúne las condiciones.

Deducciones indebidas: declarar deducciones para las cuales el contribuyente no cumple los requisitos.

Pagos insuficientes de impuestos estimados: haber pagado menos impuestos estimados de los correspondientes durante el año.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) explica, a través de su página web oficial, cuáles son las razones por las que un contribuyente puede recibir un reembolso menor al calculado tras presentar su declaración de impuestos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Por qué otros motivos puede el IRS reducir el monto de tu reembolso?

Asimismo, el reembolso puede reducirse cuando existen determinadas deudas pendientes. Este mecanismo se conoce como compensación de deudas y es administrado por la Oficina del Servicio Fiscal (BFS) del Departamento del Tesoro.

Entre las obligaciones que pueden provocar una reducción se encuentran:

Pagos atrasados de manutención infantil.

Deudas no tributarias con agencias federales.

Impuestos estatales sobre la renta pendientes.

Determinadas deudas estatales relacionadas con compensaciones por desempleo.

¿Qué hacer si recibí un reembolso reducido y no estoy de acuerdo con la causa?

Si el contribuyente no está de acuerdo con el motivo por el que se redujo su reembolso, puede presentar un reclamo. Sin embargo, el procedimiento varía según la causa de la reducción: