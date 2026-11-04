Imagen ilustrativa creada con IA - El Cronista USA

El nuevo avión militar HADES completó su primer vuelo y busca ampliar las capacidades de inteligencia y vigilancia del Ejército estadounidense.

El Ejército de Estados Unidos anunció que el prototipo de su nuevo avión militar HADES completó su primer vuelo el 11 de septiembre de 2026. La aeronave está diseñada para realizar misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento a mayores velocidades, altitudes y distancias que los modelos utilizados anteriormente.

Según informó el Ejército estadounidense el 30 de octubre, el proyecto busca mejorar la capacidad de detectar amenazas a mayor distancia y recopilar información en escenarios militares complejos.

Además, los requisitos técnicos publicados para el programa contemplan altitudes superiores a los 15.000 metros y velocidades de al menos 830km/h.

¿Cómo es HADES, el nuevo avión militar que probó Estados Unidos?

HADES, sigla de High Accuracy Detection and Exploitation System, utiliza una plataforma de avión comercial a reacción adaptada para misiones militares.

De acuerdo con un documento de requisitos técnicos del Ejército publicado en enero de 2026, las aeronaves destinadas al programa deben cumplir con las siguientes características:

Altitud : capacidad para operar entre 41.000 y 51.000 pies, equivalentes a aproximadamente 12.500 y 15.545 metros.

Velocidad : al menos 450 nudos, unos 833 km/h, a la altitud operativa máxima.

Autonomía : un mínimo de 12 horas de vuelo sin reabastecimiento, más la reserva de combustible exigida.

Capacidad de carga: al menos 14.000 libras, aproximadamente 6.350 kilogramos.

Estas cifras corresponden a los requisitos establecidos para las aeronaves del programa.

El avión HADES está diseñado para realizar misiones de inteligencia y vigilancia a mayores altitudes y distancias. Imagen ilustrativa creada con IA - El Cronista USA

El objetivo es que HADES permita a los comandantes militares obtener información desde mayores distancias y tomar decisiones con mayor rapidez.

¿Qué pruebas realizó el Ejército con el nuevo avión HADES?

El primer vuelo se completó con la participación de la Oficina de Proyectos de Ala Fija del Ejército y la empresa Sierra Nevada Corporation, después de una revisión de preparación de la aeronave.

Para alcanzar esta etapa, los equipos técnicos realizaron modificaciones estructurales, integraron componentes de los sistemas de misión y efectuaron verificaciones preliminares de aeronavegabilidad.

Tras la prueba, el Ejército avanzará con la integración y evaluación de los sistemas de inteligencia y vigilancia.

Las próximas pruebas buscarán comprobar las capacidades de detección en distintos ámbitos operativos y de inteligencia de señales, así como su eficacia y preparación para futuras demostraciones.

Por el momento, el primer vuelo constituye un avance en el desarrollo de HADES, mientras continúan las evaluaciones necesarias para verificar sus capacidades operativas.