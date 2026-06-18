El cierre forma parte de un acuerdo que alcanzaron las autoridades de la ciudad y la Administración Federal de Aviación (FAA)

Después de más de un siglo de actividades, el Aeropuerto de Santa Mónica dejará de operar de forma definitiva. Esta clausura pondrá fin a una larga disputa entre autoridades locales, vecinos y organismos aeronáuticos respecto al futuro de una de las infraestructuras más históricas de California.

El cierre forma parte de un acuerdo que alcanzaron las autoridades de la ciudad y la Administración Federal de Aviación (FAA) que habilitó la transformación del predio. No obstante, mientras algunos sectores celebran la decisión por motivos ambientales y urbanísticos, otros advierten sobre la pérdida de una instalación clave para la aviación general en Estados Unidos.

Esta clausura pondrá fin a una larga disputa entre autoridades locales, vecinos y organismos aeronáutico Changi Airport

Cierra oficial y definitivamente el aeropuerto histórico más importante de Estados Unidos: ¿Por qué?

El cierre se da después de décadas de reclamos impulsados por residentes y autoridades locales que cuestionaban el impacto de las operaciones aéreas sobre una zona muy poblada. Entre las principales preocupaciones figuraban el ruido constante de las aeronaves, las emisiones contaminantes y los riesgos asociados a un aeropuerto cerca de áreas residenciales.

La disputa llegó a instancias judiciales y regulatorias hasta que finalmente en 2017, la ciudad de Santa Mónica llegó a un acuerdo con la FAA que puso una fecha definitiva de cierre para el aeropuerto.

¿Cuándo cerrarán el aeropuerto histórico más importante de Estados Unidos?

La fecha de cierre oficial y definitivo se fijó para el 31 de diciembre de 2028. Desde que se llegó a este acuerdo, la administración municipal intenta redefinir el uso que se le dará a los terrenos cuando cesen las operaciones aéreas.

¿Qué van a construir en este terreno?

El predio será reconvertido en un gran espacio público conocido como “Great Park”, un proyecto que busca transformar una de las últimas grandes extensiones de tierra disponibles en la ciudad. Los planes preliminares contemplan amplias áreas verdes, senderos recreativos, instalaciones deportivas, espacios culturales y sectores dedicados a la conservación ambiental.

Las autoridades sostienen que la iniciativa permitirá ampliar significativamente la superficie de parques disponibles para los habitantes de Santa Mónica, una ciudad caracterizada por la alta densidad urbana y el elevado valor inmobiliario de sus terrenos.

Aunque el diseño final aún continúa en desarrollo, el objetivo es que el espacio se convierta en uno de los parques urbanos más importantes de California una vez completada la transición tras el cierre del aeropuerto.