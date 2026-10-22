El Aeropuerto inició una nueva etapa de obras para ampliar su infraestructura y acompañar el crecimiento del tráfico aéreo.

El Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, ubicado en Texas, Estados Unidos, inició una nueva etapa de su plan de ampliación y modernización, con el objetivo de adaptar sus instalaciones al crecimiento del tráfico aéreo en los próximos años.

Según informó el aeropuerto en un comunicado oficial, el 19 de octubre de 2026 comenzó una nueva fase del programa Journey With AUS, que contempla mejoras en los sistemas eléctricos, de drenaje, agua y telecomunicaciones.

El proyecto forma parte de una iniciativa de expansión a largo plazo que busca preparar al aeropuerto para recibir entre 30 y 35 millones de pasajeros anuales, una vez finalizado el conjunto de las obras previstas.

¿Qué obras comenzaron en el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom?

La nueva etapa corresponde al proyecto denominado Utilities Infrastructure Campus-Wide (UICW), destinado a ampliar y modernizar los servicios esenciales que permiten el funcionamiento del aeropuerto.

Sistemas eléctricos: instalación de infraestructura de media tensión con sistemas redundantes para mejorar la confiabilidad del suministro.

Drenaje y manejo del agua: construcción de nuevas tuberías, estanques de retención y sistemas para gestionar el agua de lluvia y mejorar su calidad.

Telecomunicaciones: ampliación de la infraestructura de conductos destinada a las redes de comunicación y tecnología.

Climatización: mejoras en las tuberías que transportan agua fría y caliente para los sistemas del aeropuerto.

Estas intervenciones permitirán acompañar el desarrollo de nuevas instalaciones y responder al aumento previsto de la actividad aeroportuaria.

De acuerdo con el comunicado, el diseño de esta etapa comenzó en 2024, mientras que las obras se iniciaron durante el otoño de 2026 y está previsto que finalicen en 2029.

¿Cómo será la ampliación del aeropuerto que busca recibir hasta 35 millones de pasajeros?

Las obras de infraestructura forman parte de Journey With AUS, el programa de expansión y modernización del aeropuerto de Austin.

El Aeropuerto inició una nueva etapa de obras para ampliar su infraestructura y acompañar el crecimiento del tráfico aéreo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La iniciativa contempla otros proyectos, como una nueva terminal de llegadas y salidas, una nueva planta central de servicios y la construcción del Concourse B, un nuevo sector de embarque conectado mediante un túnel.

Según explicó el alcalde de Austin Kirk Watson, las inversiones actuales buscan preparar las instalaciones para una nueva etapa en la que el aeropuerto pueda atender a entre 30 y 35 millones de viajeros al año, una vez completada la expansión general.

Por su parte, la directora ejecutiva del aeropuerto, Ghizlane Badawi, destacó que, aunque gran parte de los trabajos no será visible para los pasajeros, resulta fundamental para mejorar la confiabilidad de los servicios y garantizar el funcionamiento de las instalaciones a largo plazo.

¿Cómo se financiarán las obras de ampliación del aeropuerto?

El aeropuerto informó que el proyecto contará con distintas fuentes de financiamiento, entre ellas reservas propias, ingresos aeroportuarios actuales y futuros, emisión de bonos y subvenciones federales.

Dentro de los aportes federales se incluyen aproximadamente US$10,1 millones del programa Airport Infrastructure Grants y US$6,1 millones del Airport Improvement Program, ambos vinculados con la Administración Federal de Aviación (FAA).

La ejecución de esta etapa estará a cargo de Sundt Archer Western, mientras que la empresa HDR será responsable del diseño.

Con estas obras, el aeropuerto busca fortalecer su infraestructura para acompañar el crecimiento de la región central de Texas y avanzar en su programa de expansión a largo plazo.