El reglamento de la MLB permite a los árbitros modificar el resultado de una jugada cuando un espectador interfiere con una pelota en juego.

En un partido de béisbol, una pelota que parece destinada a convertirse en un home run puede terminar en una jugada completamente diferente por la intervención de un espectador. El reglamento de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) contempla situaciones en las que un aficionado puede interferir en el juego sin necesidad de ingresar al campo.

Según explica la MLB en su reglamento sobre interferencia de espectadores, estas situaciones pueden producirse cuando una persona extiende la mano por encima, por debajo o a través de una barrera e interfiere con una pelota en juego o con un defensor. Dependiendo de las circunstancias, los árbitros pueden declarar eliminado al bateador o modificar el resultado de la jugada.

¿Qué dice la regla de la MLB sobre los espectadores que interfieren en un home run?

La MLB establece que existe interferencia de un espectador cuando un aficionado ingresa al terreno de juego o alcanza una pelota o a un jugador a través de las barreras que separan las tribunas del campo.

Uno de los casos más habituales ocurre cuando una persona extiende el brazo por encima de la cerca del jardín e impide que un defensor atrape una pelota elevada.

Si la interferencia evita claramente que el jugador realice la atrapada, los árbitros pueden declarar eliminado al bateador, incluso cuando la pelota parecía dirigirse hacia las tribunas.

Sin embargo, el reglamento distingue esta situación de otra en la que el defensor intenta atrapar una pelota que ya cruzó el plano de la cerca.

En ese caso, si el jugador extiende el brazo hacia las tribunas y un espectador toca la pelota, la acción no constituye necesariamente una interferencia. Si la pelota había cruzado el límite del campo en condiciones de home run, la anotación puede mantenerse.

Cuando se determina que hubo interferencia, la pelota queda fuera de juego y los árbitros aplican las decisiones que consideren necesarias para neutralizar sus efectos.

Una jugada de béisbol puede cambiar por la intervención de un aficionado. Imagen ilustrativa creada con IA - El Cronista USA

¿Qué partidos de la MLB cambiaron por la intervención de un espectador?

La MLB recuerda distintos episodios en los que la participación de aficionados influyó en decisiones arbitrales durante partidos importantes.

Uno de ellos ocurrió durante el cuarto juego de la Serie Mundial de 2024, cuando un espectador de los Yankees sujetó el guante de Mookie Betts, jugador de los Dodgers, mientras intentaba completar una atrapada. Los árbitros declararon eliminado al bateador Gleyber Torres por interferencia.

Otro caso se produjo en el primer juego de esa misma Serie Mundial. Torres conectó una pelota que inicialmente parecía un home run, pero un espectador extendió el brazo por encima de la cerca y la tomó antes de que cruzara hacia las tribunas.

Los árbitros determinaron que hubo interferencia y la jugada fue considerada un doble, ya que los árbitros determinaron que el espectador había interferido con la pelota.

Estos antecedentes muestran que la intervención de un espectador no siempre provoca la eliminación del bateador. La resolución depende de dónde se produjo el contacto, de la trayectoria de la pelota y de las posibilidades que tenía el defensor de completar la jugada.