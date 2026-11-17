El receso coincidirá con las celebraciones de Thanksgiving y modificará el calendario escolar habitual.

Las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) permanecerán cerradas desde el lunes 23 hasta el viernes 27 de noviembre de 2026, según el calendario escolar oficial 2026-2027. Los alumnos tendrán cinco días consecutivos sin actividades escolares por los días no lectivos y el feriado de Thanksgiving.

Qué días no habrá clases en Los Ángeles durante noviembre de 2026

El calendario aprobado por el LAUSD identifica cinco jornadas consecutivas sin actividad académica:

Lunes 23 de noviembre: día sin clases.

Martes 24 de noviembre: día sin clases.

Miércoles 25 de noviembre: día sin clases.

Jueves 26 de noviembre: feriado de Thanksgiving.

Viernes 27 de noviembre: feriado de Thanksgiving.

El documento distingue las jornadas del 23, 24 y 25 como “Unassigned Day (No School)”, es decir, días no asignados sin clases. Para el 26 y 27 de noviembre utiliza la denominación “Thanksgiving Holiday”.

Cuándo vuelven las clases de Los Ángeles después de Thanksgiving

Los estudiantes deberán regresar a las escuelas el lunes 30 de noviembre de 2026, cuando se reanudarán las actividades académicas habituales.

El calendario de LAUSD también establece que el ciclo escolar 2026-2027 tendrá 180 días de instrucción, distribuidos entre 84 jornadas durante el semestre de otoño y 96 durante el semestre de primavera.

El calendario escolar oficial del LAUSD ya contempla las fechas de suspensión y el regreso a clases, por lo que las familias pueden utilizarlas para planificar sus compromisos de noviembre. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuándo es Thanksgiving 2026

El Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) se celebrará el jueves 26 de noviembre de 2026 en Estados Unidos. Se trata de unas de las festividades más importantes del país y suele generar cambios en las actividades escolares, laborales y comerciales.

Cuáles son las escuelas que abarcan el calendario de LAUSD

Algunas de las escuelas que forman parte del calendario de LAUSD están ubicadas en Gardena, Huntington Park, Lomita, Maywood, San Fernando, Vernon y West Hollywood. A su vez, hay instituciones que responden, pero de forma parcial. Entre ellas, se destacan las localizadas en Bell, Bell Gardens, Beverly Hills, Carson, Commerce, Cudahy, Culver City, Hawthorne, Inglewood, Long Beach, Lynwood, Montebello, Monterey Park, Rancho Palos Verdes, Santa Clarita, South Gate y Torrance, entre otras.