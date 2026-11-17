El color de la grasa de la carne vacuna puede ser blanca o amarilla.

Al tener que elegir un corte de vaca ya sea en la carnicería o el supermercado, es común notar que ciertos trozos se presentan con grasa blanca, mientras que otros tienen grasa de color amarillo.

Al momento de comprar este factor puede ser decisivo, dado que la grasa amarillenta suele generar desconfianza y puede llevar a que el comprador se cuestione sobre la calidad del producto.

En ese sentido, el Instituto de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de Nebraska - Lincoln explica a qué se debe la diferencia en el color de la grasa vacuna y qué significa en términos de seguridad.

Carne con grasa blanca o carne con grasa amarilla: qué diferencia tienen

La institución explica que la diferencia en el color de la grasa vacuna se debe principalmente a los niveles de beta-caroteno -un pigmento orgánico entre rojizo y anaranjado presente en las plantas- en la dieta del animal.

Por este motivo, gracias a la cantidad de hierbas que ingieren las vacas alimentadas a forraje, estas son las que presentan grasa amarilla.

La diferencia de color se debe a los niveles de beta-caroteno en la dieta. ChatGPT

“ Esto no es un problema de seguridad; Sin embargo, puede que no resulte tan atractivo visualmente para algunos consumidores ”, afirman los expertos.

El color de la grasa no es entonces un determinante al momento de comprar ni existe una que se recomiende por sobre la otra, dado que está ligado al alimento del animal, no a la calidad de la carne.

Cuándo el color de la carne tiene que ser una señal de alerta

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) de Estados Unidos explica que un cambio de color en la carne, cuando no está acompañado por otros factores, no significa necesariamente que esté en mal estado.

De hecho, al almacenarse en la nevera la carne puede oscurecerse por cambios químicos en la mioglobina provocados por los cambios de oxígeno. “Este es un cambio normal”, se afirma.

No obstante, si la carne cambia de color y tiene olor extraño, se vuelve pegajosa al tacto o queda viscosa, estas son malas señales y no debe utilizarse.