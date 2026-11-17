Una combinación de vinagre y maicena ofrece una alternativa casera para dejar los vidrios sin marcas.

Limpiar los vidrios de las ventanas y los espejos sin dejar marcas puede convertirse en una tarea difícil, especialmente cuando quedan manchas o residuos después de pasar un trapo. Sin embargo, existen preparaciones caseras que permiten mantener estas superficies limpias con ingredientes que suelen estar presentes en cualquier cocina.

Una de ellas consiste en mezclar vinagre blanco con maicena y agua tibia para elaborar un limpiador casero. Esta combinación aparece entre las recetas de limpieza recomendadas por servicios de extensión de universidades estadounidenses, como Mississippi State University.

Además, propone una alternativa a los productos comerciales para limpiar ventanas y espejos.

Para qué sirve mezclar vinagre con maicena y qué beneficios tiene para limpiar los vidrios

Mezclar vinagre blanco con maicena y agua tibia permite preparar un limpiador casero para ventanas, espejos y otras superficies de vidrio. La receta recomendada por el servicio de extensión de la Universidad Estatal de Mississippi, que la presenta como una alternativa para limpiar sin dejar marcas.

La preparación busca remover la suciedad y conseguir un acabado brillante. Para ello, combina vinagre blanco, maicena y agua tibia. La guía indica que, después de aplicar el producto, se debe secar la superficie con papel de diario arrugado para evitar que queden pelusas y ayudar a darle brillo.

El vinagre blanco y la maicena pueden convertirse en aliados para la limpieza del hogar. Shutterstock

Cómo preparar y aplicar la mezcla de vinagre con maicena para evitar las marcas en la ventanas

La receta publicada por Mississippi State University Extension lleva tres ingredientes fáciles de conseguir:

1/4 de taza de vinagre blanco.

1 cucharada de maicena.

4 tazas de agua tibia.

Para prepararla, hay que mezclar los ingredientes hasta integrarlos y colocarlos el líquido en un pulverizador. También se puede aplicar directamente con una esponja sobre los vidrios.

Una vez distribuida la preparación, se debe secar la superficie con papel de diario arrugado y frotar hasta conseguir el brillo deseado. La universidad recomienda usar esta técnica para obtener un resultado sin pelusas.