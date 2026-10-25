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La Universidad recomienda una mezcla de vinagre blanco, maicena y agua tibia para limpiar los vidrios.

Limpiar los vidrios de las ventanas puede resultar una tarea complicada cuando, después de pasar un producto, quedan marcas visibles sobre la superficie. Para evitar este problema, existen preparaciones caseras que utilizan ingredientes habituales de la cocina.

La Universidad de Georgia en Estados Unidos, recomienda una mezcla de vinagre blanco, maicena y agua tibia para limpiar los vidrios. La preparación forma parte de sus consejos de limpieza doméstica.

¿Qué ingrediente se puede mezclar con vinagre para limpiar los vidrios?

El ingrediente es la maicena, también conocida como almidón de maíz, un producto que suele utilizarse para preparar distintas recetas de cocina.

Según la Universidad de Georgia, este ingrediente puede combinarse con vinagre blanco y agua tibia para elaborar una solución destinada a la limpieza de ventanas.

La institución presenta esta preparación como una alternativa casera para limpiar los cristales y evitar que queden marcas después del procedimiento.

Además de la mezcla, la universidad destaca la importancia de retirar correctamente el producto de la superficie.

La combinación de vinagre, maicena y agua es una de las preparaciones caseras mas recomendadas por la Universidad. Freepik.

¿Cómo preparar la mezcla de vinagre y maicena para limpiar los vidrios?

La Universidad de Georgia indica las siguientes cantidades:

Un cuarto de taza de vinagre blanco.

1 cucharada de maicena.

1 cuarto de galón de agua tibia, equivalente a aproximadamente 946 mililitros.

Para utilizar la preparación, recomienda seguir estos pasos:

Mezclar los tres ingredientes. Colocar la preparación en un recipiente con pulverizador. Rociar la solución sobre los vidrios que se desean limpiar. Retirar el producto con papel de diario arrugado.

De acuerdo con la universidad, utilizar papel de diario arrugado para secar los vidrios es un método tradicional que ayuda a evitar las marcas después de la limpieza.

¿Qué precauciones hay que tener al utilizar esta mezcla?

La Universidad de Georgia recomienda probar los productos de limpieza caseros en una zona poco visible antes de aplicarlos sobre toda la superficie, para comprobar que sean adecuados para el material.

También aconseja retirar las mosquiteras de la ventana antes de limpiarlas, ya que estas pueden lavarse por separado con un cepillo y detergente.