Los estudiantes tendrán alternativas para terminar sus carreras o trasladarse a otras universidades.

Hampshire College, una universidad privada de Massachusetts, Estados Unidos, cerrará definitivamente sus puertas luego del semestre de otoño de 2026, según confirmó su Consejo Directivo.

La institución de más de 60 años, fundada en 1965, informó que no cuenta con los recursos financieros necesarios para sostener sus operaciones a largo plazo. También adelantó que el cierre se realizará de forma planificada para proteger, en la medida de lo posible, el futuro académico de sus estudiantes.

Por qué cierra Hampshire College

El cierre de Hampshire College responde a una combinación de dificultades económicas, problemas de matrícula y obligaciones financieras que la institución ya no puede afrontar.

Jenn Chrisler, presidenta, escribió un comunicado junto a Jose Fuentes 05F, presidente de la junta directiva, y Elle Chan 87F, presidenta electa, en el cual explicaron que la universidad intentó aumentar la cantidad de estudiantes matriculados, refinanciar deudas y obtener nuevos ingresos mediante la venta de una parte de sus terrenos. Pero lamentablemente ninguna de las estrategias alcanzaron.

La institución también aseguró que las presiones financieras se agravaron con el tiempo y mantener el funcionamiento habitual del lugar exigió recortes que terminaron afectando su capacidad de ofrecer una formación académica adecuada.

La decisión pone fin a más de seis décadas de trayectoria de una institución reconocida por su modelo educativo independiente y su enfoque innovador en las artes liberales. Hampshire College

“Nos enfrentamos a la clara y desalentadora realidad de que el progreso en cada uno de estos tres factores clave ha sido muy inferior a lo que esperábamos”, reconocieron las autoridades.

Otro aspecto que influyó en la decisión tuvo que ver con la deuda a corto plazo vinculada a los terrenos. Según el mensaje, incluso una venta favorable de propiedades no resolvería los problemas a largo plazo, aún menos si la matrícula conservaría los niveles actuales.

Frente a este panorama, el Consejo concluyó que “la universidad ya no cuenta con los recursos necesarios para mantener su funcionamiento a pleno rendimiento ni para cumplir con sus obligaciones regulatorias”.

Cuándo cerrará definitivamente Hampshire College

Hampshire College prevé completar su proceso de cierre a finales de diciembre de 2026, luego de ofrecer a los estudiantes la posibilidad de continuar sus estudios durante los semestres de verano y otoño.

Según el mensaje, “El momento elegido para esta decisión garantiza que podamos aprovechar los limitados recursos financieros de la institución para facilitar una transición que permita a nuestros estudiantes actuales completar su formación de pregrado (ya sea aquí o en una institución asociada), que sea respetuosa con nuestro profesorado y personal, que mantenga el valor de un título de Hampshire College y que honre el legado perdurable de Hampshire y sus exalumnos”.

Cabe destacar que la fecha de cierre representa el final de las operaciones de la institución, pero no quiere decir que sus títulos y registros académicos vayan a desaparecer. Al contrario, la universidad confirmó que conservará los expedientes y que estos seguirán disponibles para los antiguos estudiantes .

Qué pasará con los estudiantes y futuros graduados

Por un lado, los estudiantes actuales tendrán dos caminos:

Terminar sus carreras en la universidad mediante un programa de finalización : dirigida a alumnos que puedan completar los requisitos académicos pendientes dentro del calendario.

Transferirse a otra universidad. Hampshire College está trabajando con el consorcio Five Colleges y otras instituciones. Las autoridades recomiendan revisar previamente las condiciones de admisión, la equivalencia de materias y el plan académico de los demás colegios, ya que cada uno varía entre sí.

Por otro lado, la universidad informó que busca mantener su acreditación y autorización para otorgar títulos a los futuros graduados. Actualmente están trabajando junto con el Departamento de Educación Superior de Massachusetts y la Comisión de Educación Superior de Nueva Inglaterra (NECHE) para garantizar que los estudiantes puedan recibir su título de Licenciatura en Artes.

Los registros académicos de estos grupos se conservarán en Hampshire College hasta el 31 de diciembre de 2026. Tras ese período, su custodia pasará a la Universidad de Massachusetts Amherst.

Qué pasará con los profesores

La universidad anunció que redujo sus equipos de forma gradual: una parte del personal sigue siendo necesaria para mantener los “servicios académicos y de acompañamiento” durante la transición, mientras que otros puestos fueron “eliminados”.