Imagen creada con ChatGPT - El Cronista USA

La Universidad recomienda utilizar vinagre y papel absorbente para quitar las manchas producidas por el agua dura.

Con el uso cotidiano, las canillas pueden acumular manchas blanquecinas y depósitos minerales que resultan difíciles de quitar con una limpieza habitual. Estas marcas suelen aparecer por el contacto constante con el agua y pueden afectar la apariencia de la grifería.

Para tratar este problema, la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, comparte un método de limpieza con vinagre y papel absorbente que permite actuar directamente sobre las zonas donde se acumulan las manchas de agua dura.

¿Por qué recomiendan colocar papel de cocina con vinagre en las canillas?

Según la publicación Healthy Indoor Environments, de la Universidad de Georgia, este procedimiento está destinado a eliminar las manchas de agua dura que aparecen sobre las canillas.

El agua dura contiene minerales disueltos que pueden dejar depósitos sobre distintas superficies al evaporarse. Con el tiempo, estas acumulaciones pueden formar manchas blanquecinas sobre la grifería.

El método consiste en mantener el vinagre en contacto con la superficie afectada durante aproximadamente una hora, en lugar de aplicarlo y retirarlo inmediatamente.

¿Cómo utilizar papel de cocina y vinagre para eliminar las manchas de agua dura?

La Universidad de Georgia recomienda seguir estos pasos:

Humedecer una hoja de papel de cocina o un paño de algodón con vinagre blanco destilado. Envolver con el material humedecido la zona de la canilla que presenta manchas de agua dura. Dejar actuar durante aproximadamente una hora. Utilizar un cepillo de dientes viejo para limpiar las zonas de difícil acceso alrededor de la grifería.

El método consiste en dejar actuar el papel humedecido con vinagre sobre las manchas durante una hora. Imagen creada con ChatGPT - El Cronista USA

De esta manera, el vinagre permanece sobre las manchas durante el tiempo indicado, mientras que el cepillo permite alcanzar pequeños espacios donde pueden acumularse residuos.

¿Qué precauciones hay que tener antes de utilizar vinagre en las canillas?

Aunque el método puede resultar útil para retirar manchas de agua dura, no todas las superficies y terminaciones de grifería son compatibles con productos ácidos.

Por eso, antes de aplicarlo, es importante revisar las indicaciones de limpieza del fabricante, especialmente cuando se trata de canillas con recubrimientos especiales o acabados delicados.