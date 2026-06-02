El Departamento de Estado de EE.UU. aclara que No todos los pasaportes son elegibles para el trámite de renovación, ya que algunos deben ser actualizados desde cero.

Para llevar a cabo viajes internacionales, es imperativo que todos los ciudadanos estadounidenses y extranjeros naturalizados mantengan la vigencia de su pasaporte americano, dado que las autoridades advierten que numerosos países requieren una validez mínima de seis meses a partir de la fecha de entrada.

En este contexto, el Departamento de Estado de EE.UU. aclara que No todos los pasaportes son elegibles para el trámite de renovación, ya que algunos deben ser actualizados desde cero por el tiempo transcurrido desde su emisión original.

Estados Unidos impide de forma automática la renovación del pasaporte para individuos en esta franja etaria

Conforme a lo establecido por las autoridades competentes, todos los pasaportes gestionados antes de los 16 años son considerados inelegibles para el proceso de renovación. Por esta razón, cuando el documento de un menor caduque, será imperativo solicitar uno nuevo de forma presencial.

“Los pasaportes de los menores de 16 años tienen una duración de 5 años y no son susceptibles de renovación. Por lo tanto, si el pasaporte de su hijo ya ha expirado o está próximo a hacerlo, es necesario que solicite un pasaporte nuevo en persona”, indica USA.gov.

Estados Unidos prohíbe automáticamente renovar el pasaporte a ciudadanos y extranjeros que tengan estas edades.

Esta normativa se aplica, por tanto, a individuos menores de 16 años y jóvenes de hasta 20 años y 11 meses que posean un pasaporte de menor aún vigente.

Pasos para gestionar un pasaporte estadounidense desde el inicio

Los pasaportes de adulto poseen una validez de hasta diez años y, en circunstancias normales, tienen la posibilidad de ser renovados. Para realizar el trámite, es fundamental emplear el formulario DS-11. A continuación, se enumeran los pasos necesarios para su gestión:

Completar el formulario DS-11

Proveer evidencia de ciudadanía estadounidense en formato físico (por ejemplo, un certificado de nacimiento)

Presentar una identificación con fotografía, como una licencia de conducir válida

Entregar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación

Incluir una imagen de pasaporte junto con la solicitud

Realizar el pago de las tarifas correspondientes (USD 195 si se gestionan tanto la libreta como la tarjeta de pasaporte)

Toda la documentación debe ser presentada ante un centro autorizado para la aceptación de pasaportes.