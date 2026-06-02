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El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene la facultad de realizar visitas domiciliarias a todos los contribuyentes que acumulen largos períodos de tiempo sin regularizar determinados trámites obligatorios.

La medida es parte del proceso de cobro forzoso y se activa cuando un individuo no presenta declaraciones, desatiende notificaciones oficiales o incumple con los planes de pago durante largas extensiones de tiempo.

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Los funcionarios del IRS podrán inspeccionar domicilios de quienes no finalizaron este trámite

Las visitas domiciliarias son efectuadas por el IRS a individuos que presenten deudas fiscales prolongadas sin solución. Aunque estas inspecciones no se implementan de forma automática, representan un indicativo de que el caso ha alcanzado una fase crítica en el proceso de recaudación.

Es esencial que los contribuyentes comprendan la seriedad de esta situación y adopten las medidas pertinentes para enfrentar sus obligaciones fiscales antes de que se incrementen las acciones por parte de la autoridad tributaria.

IRS puede visitar el hogar de quienes tengan deudas pendientes. Fuente: Shutterstock.
IRS puede visitar el hogar de quienes tengan deudas pendientes. Fuente: Shutterstock.Fuente: ShutterstockShutterstock

Los inconvenientes suelen presentarse cuando un contribuyente:

  • No presenta su declaración de impuestos
  • No paga el monto adeudado.
  • No responde a las comunicaciones del IRS.
  • Incumple un plan de pagos previamente establecido.

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Embargo de cuentas, bienes y salarios a contribuyentes que ignoran las inspecciones fiscales

En caso de que el contribuyente no salde su obligación, el IRS también tiene la autoridad para ejecutar las siguientes acciones:

  • Embargos de cuentas bancarias
  • Retención de salarios
  • Descuentos sobre beneficios federales
  • Gravámenes sobre propiedades
  • Incautación de bienes en circunstancias extremas

Es fundamental que los contribuyentes sostengan una comunicación adecuada con el IRS para prevenir estas medidas drásticas que podrían impactar de forma significativa su situación económica.

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