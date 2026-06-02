Un avance científico tiene el potencial de transformar la industria del reciclaje de residuos electrónicos, facilitando la recuperación de metales preciosos de forma sostenible y generando nuevas oportunidades laborales.

Un grupo de investigadores de ETH Zurich (Suiza) ha descubierto un proceso innovador que permite la extracción de oro de 22 quilates de componentes electrónicos que han sido desechados.

Este hallazgo no solo impacta la economía circular, sino que también abre la posibilidad de creación de nuevos empleos en el ámbito del reciclaje tecnológico.

Un novedoso método para la recuperación de oro

La investigación indica que numerosos dispositivos electrónicos contienen pequeñas cantidades de oro y otros metales preciosos en sus circuitos y placas base. A través del método desarrollado por científicos suizos, estos materiales pueden ser recuperados sin necesidad de procedimientos contaminantes, lo que lo transforma en una alternativa ecológica y eficiente.

El procedimiento fundamenta su eficacia en el uso de esponjas de fibrillas proteicas, derivadas de subproductos de la industria alimentaria, las cuales poseen la capacidad de captar los iones de oro presentes en soluciones metálicas. Posteriormente, mediante un tratamiento térmico, el oro recuperado se convierte en pepitas de alta pureza.

Esta técnica se posiciona como una alternativa más ecológica y eficiente. Fuente: Shutterstock TSViPhoto

¿Cómo puede influir esta nueva técnica en la economía y la creación de empleo?

El desarrollo de este método no solo disminuye la dependencia de la minería tradicional, sino que fomenta una nueva industria especializada en la recuperación de metales. Se anticipa que esta tecnología incentive la demanda de profesionales en áreas como la gestión de residuos, la química aplicada y el desarrollo sostenible.

Sus principales beneficios son:

Reducción de desechos electrónicos: disminución de la contaminación y mayor reutilización de materiales valiosos.

disminución de la contaminación y mayor reutilización de materiales valiosos. Recuperación eficiente de oro: opción ecológica frente a los procesos convencionales.

opción ecológica frente a los procesos convencionales. Generación de empleo: creación de nuevas oportunidades en el sector del reciclaje.

creación de nuevas oportunidades en el sector del reciclaje. Avance en la economía circular: mitigación de la explotación minera y optimización de recursos.

Nueva técnica de extracción de oro: un camino innovador para aprovechar los residuos electrónicos

Con este hallazgo, el reciclaje de aparatos electrónicos tiene el potencial de convertirse en una industria fundamental para la recuperación de recursos y la disminución del impacto ambiental.

La aplicación de este método a gran escala podría transformar el futuro de la gestión de desechos tecnológicos y presentar una opción viable para la producción sostenible de metales preciosos.