El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos informa a todos los contribuyentes en su sitio web oficial sobre las consecuencias que puede tener sobre las jubilaciones o pensiones el recibir un “Aviso Final de la Intención de Embargo y su Derecho a una Audiencia” y no responder con prontitud para saldar la obligación pendiente. De acuerdo con las normativas vigentes, pagos como los beneficios del Seguro Social, ingresos de anualidades por la jubilación federal de la Oficina de Gestión de Personal y pagos a contratistas o vendedores federales pueden embargarse en un porcentaje por cada temporada de pago como medida final para terminar con la deuda. No obstante, estos son sólo algunos bienes que podrían verse comprometidos, pues IRS también puede embargar cuentas bancarias, viviendas, vehículos o cualquier otra propiedad sobre la que se haya emitido un gravamen. En caso de que IRS determine embargar una prestación federal, a través del Programa de Embargo sobre Pagos Federales se avala la retención de hasta el 15% del monto final en cada temporada de pago hasta que se salde el total de la deuda pendiente. Quienes respondan con prontitud antes de que IRS efectivice la medida, podrían evitarla de manera alternativa. Sin embargo, en caso de que se haya impuesto oficialmente, cumplir cuanto antes con el pago necesario o trabajar en otra solución de manera conjunta es esencial para evitar que el castigo se prolongue. “Nosotros impondremos el embargo sólo una vez, no cada vez que le pagan. El mismo embargo sigue vigente hasta que su deuda se pague en su totalidad, se hagan otros arreglos, termine el período de cobro o el IRS libere el embargo”, indica IRS. Esta sanción quedará sin efecto cuando En caso de que el embargo se libere por cualquier motivo que no sea el primero, la persona aún deberá saldar su deuda con el IRS para evitar que vuelva a imponerse.