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Viajar hacia o dentro de Estados Unidos requiere redoblar la atención: la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ha implementado una normativa más rigurosa acerca del equipaje de mano y facturado, la cual tiene un impacto significativo en los dispositivos electrónicos y herramientas de uso personal.

Es fundamental que los viajeros se mantengan informados acerca de estas regulaciones para evitar inconvenientes durante sus viajes.

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Alerta en aeropuertos: las imposiciones legales sobre el equipaje facturado

Los cambios más significativos se encuentran en lo que se permite transportar en la bodega del avión. A partir de este momento, quedan prohibidos rizadores, planchas y cepillos de pelo inalámbricos que operen con cartuchos de gas, butano o baterías no removibles. Asimismo, se restringirá el despacho de ciertos aerosoles en tamaño completo y de artículos considerados de alto riesgo para la seguridad.

El motivo es evidente: en un entorno aeronáutico, las fluctuaciones de presión, la electricidad estática y las vibraciones pueden generar fugas de gas, incendios o incluso explosiones.

Nuevas restricciones para viajar en avión: lista actualizada de elementos prohibidos en el equipaje
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Equipaje de mano: especificaciones y restricciones

El equipaje de cabina presenta límites más estrictos en lo que respecta a tamaño y peso. Las dimensiones autorizadas son de 56 x 36 x 23 cm para la maleta de mano y 45 x 35 x 20 cm para el artículo personal (mochila, cartera o bolso). El peso máximo permitido varía entre 7 y 10 kilos, dependiendo de la aerolínea.

Asimismo, se mantiene la normativa de los envases de 100 ml para líquidos, geles, cremas y aerosoles. Las bebidas alcohólicas con una graduación superior al 70% están completamente prohibidas en cualquier tipo de equipaje.

Con respecto a los dispositivos inalámbricos, estos solo podrán ser transportados en cabina si están provistos de tapas de seguridad que impidan un encendido accidental.

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Atención: penalizaciones y sanciones por incumplimiento normativo

La TSA ha comunicado que las nuevas normativas se implementarán con sanciones severas: las multas podrán ascender a 12,900 dólares para aquellos que infrinjan la normativa. Esto abarca desde transportar artículos prohibidos hasta interferir en los procedimientos de seguridad, rechazar inspecciones corporales, filmar en las áreas de revisión o obstaculizar el paso de los pasajeros.

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Consejos para prevenir inconvenientes en los aeropuertos de Estados Unidos

Los especialistas en viajes aconsejan:

  • Revisar minuciosamente las normas específicas de la aerolínea antes de viajar.
  • No incluir planchas, rizadores o cepillos inalámbricos en el equipaje facturado.
  • Utilizar exclusivamente herramientas con cable si se deben despachar.
  • Asegurar que los dispositivos electrónicos y maletas inteligentes cuenten con baterías extraíbles o medidas de seguridad.
  • Colocar los líquidos y aerosoles en envases aprobados y separados para facilitar la revisión.