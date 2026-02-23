El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó oficialmente que el pago de 1,776 dólares conocido como “Warrior Dividend” que se depositó en diciembre no será considerado ingreso sujeto a impuestos federales. La decisión despeja dudas sobre si este beneficio extraordinario tendría impacto tributario, al revelar que no es gravable al no ser considerado ingreso en la declaración de impuestos. Este reembolso o pago único fue autorizado por el Gobierno para reconocer el servicio de los uniformados y conmemorar los 250 años desde la independencia estadounidense. El monto fue automáticamente depositado en las cuentas bancarias de quienes cumplieron con los requisitos establecidos, sin necesidad de trámites adicionales por parte de los beneficiarios. El “Warrior Dividend” es un pago de 1,776 dólares que se entregó en diciembre de 2025 a miembros activos de las fuerzas armadas y reservistas calificados, como parte de una distribución especial ordenada por el Gobierno. De acuerdo con el IRS y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, este monto se clasificó como una asignación suplementaria básica de vivienda, que bajo las leyes fiscales de EE. UU. se considera un beneficio militar calificado y no forma parte del ingreso bruto gravable. Al no formar parte del ingreso sujeto a impuestos, los beneficiarios no deben incluir los 1,776 dólares en su declaración de impuestos federales de 2025, ni pagar impuesto federal sobre esa cantidad. El depósito de 1,776 dólares fue realizado automáticamente en las cuentas bancarias de más de 1,5 millones de miembros de las fuerzas armadas estadounidenses que cumplían criterios específicos, principalmente personal en servicio activo con ciertos grados y reservistas que habían cumplido órdenes de servicio activo de al menos 31 días antes del 30 de noviembre de 2025. Esta distribución especial fue parte de una decisión gubernamental para reconocer el sacrificio y el servicio continuo de los militares.