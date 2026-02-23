Al trasladarse a Estados Unidos como viajero internacional, existen trámites clave que deben llevarse a cabo de manera previa para evitar cualquier tipo de inconveniente con las autoridades. El país establece serios protocolos para quienes deseen ingresar o salir con una suma de dinero que supere los 10,000 dólares, ya sea en efectivo o en la adición de instrumentos monetarios, y aplica severas sanciones cuando no se cumplen según lo pautado. “Usted puede viajar hacia o fuera de Estados Unidos con cualquier cantidad de dinero. Pero si lleva más de $10,000 dólares (efectivo o instrumentos monetarios), debe declararlo a la aduana antes de entrar o salir del país”, indican las autoridades. En caso de no declarar adecuadamente el dinero con el que se viaja, no sólo se está sujeto a detenciones temporales en el puerto de entrada, sino también a la posible imposición de cargos criminales, multas de hasta 500,000 dólares y hasta 10 años de encarcelamiento. Los viajeros internacionales deben utilizar el Formulario 6059B de CBP y el Formulario FinCEN 105 para declarar correctamente. En el caso de los viajeros estadounidenses, sólo será necesario el segundo formulario, que puede completarse en físico para luego entregarse al oficial de aduanas o rellenarse en línea para, posteriormente, mostrar el número de confirmación o recibo al oficinal.