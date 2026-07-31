El Gobierno reforzó su política de tolerancia cero contra los conductores que realizan maniobras peligrosas en la vía pública.

La nueva estrategia busca frenar costumbres que ponen en riesgo a peatones y conductores mediante sanciones más severas para los infractores.

Entre las medidas más importantes se encuentra la posibilidad de incautar vehículos, bloquear o suspender licencias de conducir y aplicar fuertes multas económicas.

La lista de conductores que podrán perder su vehículo y su licencia de conducir

Las nuevas medidas de las autoridades de Estados Unidos alcanzan principalmente a quienes sean identificados participando en actividades ilegales vinculadas con la conducción.

Entre ellas se encuentran:

Carreras callejeras no autorizadas.

Exhibiciones ilegales de velocidad.

Participación en “sideshows” , donde los vehículos realizan derrapes o maniobras peligrosas frente al público.

Organización, promoción o facilitación de este tipo de eventos.

¿Qué establece la Ley Gipson?

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La denominada Ley Gipson amplió las facultades de las autoridades para actuar contra quienes intervengan en este tipo de infracciones.

La normativa autoriza a los agentes a:

Incautar el vehículo utilizado durante la infracción.

Suspender o revocar la licencia de conducir del responsable.

Aplicar multas económicas .

Iniciar procedimientos adicionales cuando existan agravantes o reincidencia.

El objetivo es desalentar conductas que ponen en peligro tanto a quienes participan en estos eventos como al resto de los usuarios de la vía pública.

¿Qué sanciones pueden recibir los infractores?

Si las autoridades comprueban la infracción, el conductor puede enfrentar distintas consecuencias administrativas y judiciales.

Entre ellas:

Retiro inmediato del vehículo.

Suspensión o revocación de la licencia de conducir.

Pago de multas.

Costos derivados del remolque y almacenamiento del automóvil.

Posibles cargos penales cuando existan daños, lesiones o reincidencia.

La gravedad de la sanción dependerá de las circunstancias de cada caso y de los antecedentes del conductor.

¿Por qué California endureció estas medidas?

Las autoridades explicaron que el objetivo es reducir el número de accidentes asociados con la conducción imprudente y mejorar la seguridad en calles y carreteras.

Las carreras ilegales y los “sideshows” suelen congregar a numerosos espectadores y generan situaciones de alto riesgo para peatones, ciclistas y otros automovilistas.

El estado decidió fortalecer las herramientas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) y de las fuerzas de seguridad para identificar rápidamente a los responsables e impedir que continúen participando en este tipo de actividades.

¿Qué deben hacer los conductores para evitar estas sanciones?

El DMV recuerda que la mejor forma de evitar multas, la pérdida del vehículo o la suspensión de la licencia consiste en respetar las normas de tránsito y abstenerse de participar u organizar eventos de conducción ilegal.

También recomienda:

Respetar los límites de velocidad.

No participar en carreras callejeras.

Evitar asistir u organizar “sideshows” .

Cumplir con todas las disposiciones del código de tránsito vigente.

El incumplimiento de estas normas puede derivar en sanciones que afecten tanto el patrimonio del conductor como su derecho a conducir en California.