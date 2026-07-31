Todos los ciudadanos estadounidenses que deseen ingresar a México tienen que cumplir con las condiciones que exigen las autoridades migratorias, como contar con una visa y pasaporte vigente y válido.

No obstante, existen requisitos puntuales para que un pasaporte se pueda considerar válido . Además, de no estar vencido, presentar deterioro físico en sus páginas y/o tapas, debe contar con las suficientes páginas en blanco para que se estampen los sellos migratorios.

Requisitos de ingreso a México desde Estados Unidos

Los ciudadanos estadounidenses que viajan a México deben:

Presentar un pasaporte vigente .

Completar el registro migratorio correspondiente según aplique y tramitar una visa.

Acreditar el motivo del viaje y el tiempo previsto de permanencia.

Demostrar solvencia económica.

Cumplir con las disposiciones sanitarias vigentes.

Quienes decidan ingresar por tierra, pueden usar también una tarjeta de pasaporte ( passport card ).

Además, de no estar vencido, presentar deterioro físico en sus páginas y/o tapas, debe contar con las suficientes páginas en blanco para que se estampen los sellos migratorios. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Renovar el pasaporte estadounidense: paso a paso

El trámite para renovar el pasaporte estadounidense se puede realizar por correo postal o en línea a través de la página oficial del Departamento de Estado . No obstante, no todos pueden acceder a esta gestión, por lo que se recomienda consultar la elegibilidad.

Completar el Formulario DS-82. Obtener una fotografía reciente que cumpla con los requisitos oficiales. En caso de realizarlo por correo, adjuntar el pasaporte. Pagar la tarifa correspondiente. Enviar la solicitud por correo o completar la renovación en línea. Esperar y recibir el nuevo pasaporte.

El Departamento de Estado recomienda realizar este trámite con anticipación ya que los tiempos de procesamiento pueden varias.