En esta noticia
Todos los ciudadanos estadounidenses que deseen ingresar a México tienen que cumplir con las condiciones que exigen las autoridades migratorias, como contar con una visa y pasaporte vigente y válido.
No obstante, existen requisitos puntuales para que un pasaporte se pueda considerar válido. Además, de no estar vencido, presentar deterioro físico en sus páginas y/o tapas, debe contar con las suficientes páginas en blanco para que se estampen los sellos migratorios.
Requisitos de ingreso a México desde Estados Unidos
Los ciudadanos estadounidenses que viajan a México deben:
- Presentar un pasaporte vigente.
- Completar el registro migratorio correspondiente según aplique y tramitar una visa.
- Acreditar el motivo del viaje y el tiempo previsto de permanencia.
- Demostrar solvencia económica.
- Cumplir con las disposiciones sanitarias vigentes.
Quienes decidan ingresar por tierra, pueden usar también una tarjeta de pasaporte (passport card).
Renovar el pasaporte estadounidense: paso a paso
El trámite para renovar el pasaporte estadounidense se puede realizar por correo postal o en línea a través de la página oficial del Departamento de Estado. No obstante, no todos pueden acceder a esta gestión, por lo que se recomienda consultar la elegibilidad.
- Completar el Formulario DS-82.
- Obtener una fotografía reciente que cumpla con los requisitos oficiales.
- En caso de realizarlo por correo, adjuntar el pasaporte.
- Pagar la tarifa correspondiente.
- Enviar la solicitud por correo o completar la renovación en línea.
- Esperar y recibir el nuevo pasaporte.