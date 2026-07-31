Para ingresar a Estados Unidos, los ciudadanos mexicanos deben poder presentar una visa americana que se corresponda con el motivo del viaje y un pasaporte que se encuentre dentro de su periodo de vigencia y se pueda considerar válido bajo los criterios internacionales.

De esta manera, presentar el pasaporte con deterioro grave puede causar que se rechace el ingreso al país aunque se cuente con una visa que se encuentre vigente. Quienes tengan un pasaporte mexicano en este estado y quieran viajar a Estados Unidos deberán renovarlo.

Estados Unidos prohíbe la entrada de los mexicanos que presenten el pasaporte con deterioro grave: ¿Cómo saber si sigue siendo válido?

Para que un pasaporte se considere válido no debe presentar ninguno de estos detalles:

La página de datos personales está rota, perforada o parcialmente desprendida.

La fotografía o los datos biográficos son ilegibles.

El Chip electrónico del pasaporte biométrico está dañado.

Faltan páginas o presenta daños graves por agua, fuego u otras causas.

La renovación del pasaporte mexicano se realiza ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ChatGPT

Renovar el pasaporte en México: paso a paso

La renovación del pasaporte mexicano se realiza ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) siguiendo estos pasos:

Agendar una cita en una oficina de la SRE. Completar la solicitud correspondiente. Presentar el pasaporte anterior, siempre que corresponda. Entregar la documentación requerida para acreditar identidad y nacionalidad. Realizar el pago de los derechos establecidos. Acudir personalmente a la cita para la toma de datos biométricos y la expedición del nuevo documento

Tramitar una visa americana desde México: todo lo que se necesita saber

Aquellos ciudadanos mexicanos que viajen a Estados Unidos por turismo o negocios deben tramitar una visa B1/B2, un trámite que se realiza a través del Departamento de Estado de Estados Unidos :

Completar el Formulario DS-160 en línea. Contar con un pasaporte mexicano vigente. Cargar una fotografía que cumpla con las especificaciones oficiales. Pagar la tarifa correspondiente a la solicitud. Crear una cuenta en el sistema de citas y programar las entrevistas requeridas. Presentarse en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) para la toma de datos biométricos y, posteriormente, acudir a la entrevista en la Embajada o Consulado de Estados Unidos, salvo que califique para una exención de entrevista.







