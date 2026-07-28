Las autoridades del estado de Nueva York mantienen vigente una medida que puede derivar en la suspensión o revocación de la licencia de conducir de quienes acumulen importantes deudas tributarias con el Estado y no regularicen su situación dentro del plazo establecido.

La medida no se aplica de manera automática a todos los conductores ni está relacionada con multas de tránsito. En cambio, afecta a quienes mantienen una deuda tributaria estatal vencida de al menos USD 10.000 y no responden a las notificaciones enviadas por las autoridades fiscales.

El Gobierno quitará las licencias de conducir a todos los que postergaron este trámite

La legislación vigente establece que el procedimiento puede iniciarse contra los contribuyentes que:

Mantengan una deuda tributaria estatal vencida de al menos USD 10.000

No hayan pagado los impuestos dentro del plazo legal

No respondan a las notificaciones emitidas por el Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York

Es importante destacar que la medida solo alcanza a deudas fiscales estatales.

Nueva York suspende o revoca la licencia de conducir de quienes acumulen al menos USD 10.000 en deudas tributarias estatales vencidas. Imagen ilustrativa ChatGPT

¿Cómo es el proceso antes de suspender la licencia?

La suspensión no ocurre de un día para otro. Las autoridades siguen una serie de pasos antes de retirar el derecho a conducir.

1. El contribuyente recibe un Aviso de Suspensión Propuesta

Cuando la deuda cumple las condiciones previstas por la ley, el Departamento de Impuestos envía un documento denominado “Proposed Suspension Notice” (Aviso de Suspensión Propuesta). Ese aviso informa que la licencia podría ser suspendida si la situación no se regulariza.

2. Hay un plazo de 60 días para actuar

Desde que recibe la notificación, el contribuyente dispone de 60 días para evitar la suspensión. Durante ese período puede:

Pagar completamente la deuda

Celebrar un plan de pagos con el Estado

Presentar una apelación o impugnar la deuda si considera que existe un error

Mientras alguna de estas acciones esté correctamente iniciada, el procedimiento puede detenerse.

3. El Departamento de Impuestos notifica al DMV

Si transcurren los 60 días sin que el contribuyente actúe, el Departamento de Impuestos comunica formalmente la situación al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). A partir de ese momento comienza el proceso administrativo para suspender o revocar la licencia.

4. El DMV envía la orden de suspensión

Antes de que la medida entre en vigor, el DMV envite una Orden de Suspensión o Revocación, informando la fecha en que la licencia perderá vigencia. Esa comunicación suele enviarse 15 días antes de que la suspensión sea efectiva. Si durante ese plazo la deuda continúa sin resolverse, la licencia queda oficialmente suspendida.