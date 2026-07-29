El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) especifica en su sitio oficial los plazos estrictos que todos los conductores del estado deben cumplir para poder renovar su licencia de conducir sin inconvenientes.

Cuando estos períodos se pasen por alto o se posterguen, el documento quedará completamente inelegible para el trámite de renovación, por lo que el carné deberá gestionarse desde cero, como si nunca se hubiera tramitado en primer lugar.

El Gobierno prohibirá en agosto que renueven su licencia de conducir quienes demoren más de lo permitido

La actualización del carné de circulación sólo puede realizarse dentro del año previo a que su validez caduque por completo y durante un máximo de dos años después de su fecha de vencimiento.

En agosto 2026 ya no serán elegibles entonces para renovación aquellas licencias de conducir que caducaron antes de agosto 2024.

“Renovar tu licencia en cualquier momento dentro del periodo permitido no afectará la fecha de caducidad de tu nuevo carné ni las tasas”, se explica.

Quienes demoren más de dos años este trámite después de que venza su licencia, tendrán que gestionar un nuevo permiso. Shutterstock

Es importante considerar que, si debe tramitarse una licencia de conducir desde cero, también se exigirá la aprobación de evaluaciones de conocimiento y de visión, así como que se completen los cursos de manejo requeridos.

Multas por circular con una licencia de conducir vencida en Nueva York

De acuerdo con las autoridades, las sanciones que se atribuyen por este tipo de infracción están sujetas al tiempo de caducidad de la licencia:

60 días o menos : entre 25 y 40 dólares a lo que se adicionan recargos estatales y locales

Más de 60 días: de 75 a 300 dólares, también con recargos estatales y locales.

Los detalles para gestionar de cero este documento y evitar multas pueden encontrarse clicando aquí.