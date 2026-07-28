El IRS mantiene reglas claras cuando un contribuyente acumula una deuda tributaria y no responde a los avisos oficiales. Si los recordatorios formales no reciben respuesta dentro del plazo establecido, la agencia puede avanzar con una de las medidas más severas: el embargo de salario.

Aunque muchos creen que se trata de una decisión inmediata, en realidad es el resultado de un proceso previo de notificaciones. Sin embargo, una vez activado, el impacto puede sentirse en cada cheque de pago hasta que la deuda quede saldada.

¿Qué es el embargo de salario del IRS y cuándo se aplica?

El llamado wage garnishment del IRS es una herramienta legal que permite a la autoridad fiscal retener parte de los ingresos del trabajador para cubrir impuestos pendientes.

Esto puede ocurrir después de que el contribuyente recibe un Aviso Final de Intención de Embargo y no ejerce su derecho a responder o solicitar una audiencia dentro del plazo indicado.

El IRS puede retener parte de los ingresos del trabajador para cubrir impuestos pendientes. Imagen: archivo.

Cuando se ejecuta la medida:

El empleador recibe una orden formal.

Se calcula qué parte del salario puede ser retenida.

El descuento se aplica automáticamente en cada período de pago.

A diferencia de otras sanciones, este embargo no se limita a un único cobro. Permanece activo hasta que la obligación fiscal se pague por completo o se llegue a un acuerdo con la agencia.

Además del salario, el IRS también tiene facultad para intervenir cuentas bancarias y, en casos extremos, proceder con la incautación de bienes.

El trámite clave que muchos trabajadores ignoran

Cuando el embargo afecta el sueldo, el empleador debe entregar al trabajador una Declaración de Exenciones y Estado Civil. Este documento es determinante, ya que permite calcular qué porción del ingreso podría quedar protegida.

El plazo para completarlo es breve: apenas tres días.

Si no se entrega a tiempo, el cálculo se realiza bajo una condición menos favorable, lo que puede aumentar el monto retenido en cada pago.

Este detalle, que suele pasar desapercibido, puede marcar una diferencia importante en el impacto mensual sobre el bolsillo del contribuyente.

Cómo detener o evitar el embargo del IRS

Aunque la medida puede parecer definitiva, existen alternativas. El embargo del IRS puede suspenderse si se cumple alguna de estas condiciones:

Se paga la totalidad de la deuda tributaria.

Se acuerda un plan de pagos aprobado por la agencia.

Se demuestra una situación de dificultad financiera significativa.

Contactar al organismo lo antes posible es fundamental. Ignorar los avisos solo acelera el proceso. En cambio, abrir un canal de comunicación puede permitir negociar cuotas accesibles y evitar que el salario quede comprometido durante meses o incluso años.