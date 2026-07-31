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En la apertura de mercados de este viernes, 31 de julio de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.63 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 2.32%.
En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco permaneció sin cambios (0.00%), mientras que en el último año registró una variación de 1.83%, lo que sugiere una ligera tendencia alcista anual.
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La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana
La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana ha sido del 24.20%, lo que indica un comportamiento inestable con muchas variaciones, superando la volatilidad anual del 20.20%.
La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. En los últimos dos días, el valor de la moneda ha aumentado, indicando un fortalecimiento en su posición frente a otras divisas.
Este aumento en la cotización sugiere un ambiente económico favorable que podría estar impulsando la demanda del Quetzal. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para entender si se sostendrá en el futuro cercano.
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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?
Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.
Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.
¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?
Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.
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Consejos para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA
- Contrasta las tasas de conversión y recargos antes de intercambiar tu efectivo.
- Prescinde de intercambiar cantidades considerables de dinero en destinos turísticos o terminales aéreas.
- Reflexiona sobre la posibilidad de intercambiar una mínima suma de para costos iniciales y posteriormente retirar dinero en efectivo de un cajero automático utilizando una tarjeta de débito o crédito.
- Explora y contrasta las distintas alternativas antes de modificar tu efectivo con el fin de conseguir la tasa de cambio más beneficiosa.