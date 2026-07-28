Miles de conductores deberán extremar los cuidados al estacionar, ya que una medida oficial comenzó a aplicarse y las sanciones podrán imponerse incluso en lugares donde muchos creen que está permitido dejar el vehículo.

A partir de ahora, las autoridades podrán sancionar a quienes estacionen demasiado cerca de un cruce peatonal, por lo que conocer la nueva regla resulta clave para evitar multas y complicaciones.

Nueva regla para estacionar: cuándo pueden multarte aunque no haya cordón rojo

La normativa ya se aplica en California bajo la denominada ley de “Daylighting”, que prohíbe estacionar a menos de 20 pies (unos 6 metros) de cualquier cruce peatonal.

Lo más importante es que la prohibición rige incluso cuando el cordón no está pintado de rojo . Es decir, la ausencia de señalización no exime al conductor de cumplir con la distancia obligatoria.

Según las autoridades estatales, el objetivo es mejorar la visibilidad entre peatones y vehículos en las esquinas para reducir el riesgo de accidentes.

¿De cuánto es la multa por incumplir la nueva norma?

Shutterstock

Los conductores que estacionen dentro de esa zona restringida podrán recibir una multa de US$ 63, aunque el monto puede aumentar si se agregan cargos administrativos o locales.

Las autoridades recuerdan que la infracción puede aplicarse incluso si:

No existe cordón pintado de rojo.

No hay carteles específicos que indiquen la prohibición.

El conductor desconocía la nueva normativa.

¿Por qué California implementó esta medida?

La ley busca eliminar los llamados “puntos ciegos” que generan los vehículos estacionados cerca de las esquinas.

Cuando un automóvil bloquea la visibilidad del cruce, tanto peatones como conductores tienen más dificultades para verse mutuamente, aumentando el riesgo de atropellos y colisiones.

Con esta medida, el estado pretende que los cruces permanezcan despejados y que quienes caminan puedan ser vistos con mayor anticipación.

¿Quiénes deben cumplir esta nueva regla?

La normativa alcanza a todos los conductores que estacionen en calles de California, sin importar si son residentes, turistas o visitantes.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan verificar siempre la distancia respecto del cruce peatonal antes de dejar el vehículo, ya que la falta de pintura roja en el cordón ya no garantiza que el estacionamiento esté permitido.