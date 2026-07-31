El dólar blue cotiza a $ 1325 para la venta

En la apertura de mercados de este viernes, 31 de julio de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.74 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.15%.

La libra esterlina mostró un retroceso marcado: en la última semana cayó -77.38% y en el último año -30.83%, evidenciando una tendencia bajista.

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La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la Libra esterlina en la última semana fue del 6.28%, superando la volatilidad anual del 6.06%, lo que significa que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2, lo que indica que ha habido un aumento continuo en su valor en comparación con los días anteriores. Este comportamiento sugiere que los inversores están confiando más en la moneda, posiblemente debido a factores económicos favorables.

A medida que esta tendencia positiva se mantiene, es probable que la confianza en la Libra esterlina siga creciendo, lo que podría atraer aún más inversión y fortalecer su posición en los mercados internacionales.

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Conocé la cotización de este viernes, 31 de julio de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar libra esterlina en USA

para finalizar, en EE. UU. compara tasas y comisiones, evita cambiar en aeropuertos, prioriza bancos o cajeros y usa tarjetas sin comisión por transacciones internacionales, llevando siempre identificación válida.