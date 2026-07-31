La cotizacióndel Euro este viernes 31 de julio en Estados Unidos es de 0.87 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.42% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Euro cayó un 1.00%, mientras que en el último año subió un 1.70%, mostrando una corrección reciente dentro de una tendencia anual positiva.

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Fuente: narrativas-us

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 4.80%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.62%.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Este comportamiento se puede observar en el aumento constante de su valor, lo que indica un fortalecimiento frente a otras divisas.

En contraste, si bien hemos experimentado un crecimiento, es importante monitorear si esta tendencia se consolidará en los próximos días. La situación económica mundial y los movimientos del mercado podrían influir en la estabilidad o posible fluctuación del Euro.

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Conocé la cotización de este viernes, 31 de julio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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