En la apertura de mercados de este viernes, 31 de julio de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,116.65 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -2.62%.

En la última semana, el peso colombiano cayó -3.11% y en el último año acumula un retroceso de -15.79%, evidenciando una tendencia bajista.

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La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 15.25%, es superior al 13.30% de su volatilidad anual, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos dos días. Este aumento ha sido gradual, reflejando un interés renovado en la moneda local.

Los datos indican que la estabilidad del mercado ha influido en este crecimiento, lo que sugiere una posible recuperación económica. Sin embargo, es importante monitorear las condiciones externas que podrían afectar esta tendencia.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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