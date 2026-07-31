En la sesión de apertura de este viernes, 31 de julio de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.33 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.06% en relación con el día anterior.

En la última semana, el Peso mexicano retrocedió -0.87% y en el último año acumula una caída de -7.08%, señalando una tendencia bajista en su cotización.

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La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 2.84%, lo cual es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.48%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante durante los últimos dos días. Esto indica un repunte en la confianza de los mercados y un posible fortalecimiento de la moneda frente al dólar.

Este incremento sugiere que los factores económicos actuales, como el crecimiento en ciertos sectores, podrían estar influyendo favorablemente en la percepción del Peso. Sin embargo, es crucial seguir monitoreando la situación para evaluar la sostenibilidad de esta tendencia.

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Conocé la cotización de este viernes, 31 de julio de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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