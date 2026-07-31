La cotizacióndel Peso dominicano este viernes 31 de julio en Estados Unidos es de 57.95 USD. Dicho importe presenta una variación del 0.07% en comparación con la jornada anterior.

El Peso dominicano mostró un leve retroceso en la última semana (-0.07%) y una caída más pronunciada en el último año (-8.45%), lo que sugiere una tendencia de depreciación.

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Conocé la cotización de este viernes, 31 de julio de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana es del 8.57%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.42%.

Hoy, la cotización del peso dominicano muestra una tendencia positiva, ya que ha tenido un aumento en comparación con los días anteriores. Este resultado se refleja en los últimos dos días, donde la moneda ha ganado valor frente a otras divisas.

En los últimos días, la tendencia del peso dominicano se ha sostenido en un ascenso, lo cual es un indicador favorable para la economía local. Este crecimiento puede atraer mayor inversión y mejorar la confianza del consumidor.

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¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso dominicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar peso dominicano en USA