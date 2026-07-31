El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California y el de Nueva York comenzaron un proceso de verificación de estatus migratorio para limitar la emisión y renovación de las Licencias de Conducir Comerciales (CDL).

Según esta exigencia, que se establece por las regulaciones del Departamento de Transporte (DOT), previo a tramitar la renovación o solicitud de una nueva licencia de conducir, se deberá verificar que el solicitante tenga un estatus migratorio legal.

Estados Unidos revisa caso por caso: ¿Qué documentación exige el Gobierno para no suspender las licencias de conducir?

Para mantener o renovar una licencia de conducir comercial, los solicitantes extranjeros deben demostrar que cuentan con un estatus migratorio legal en Estados Unidos.

Para ello, se puede presentar cualquiera de estos documentos:

Pasaporte estadounidense vigente.

Certificado de naturalización o ciudadanía.

Tarjeta de Residencia Permanente.

Documento de autorización de empleo vigente.

Para mantener o renovar una licencia de conducir comercial, los solicitantes extranjeros deben demostrar que cuentan con un estatus migratorio legal en Estados Unidos. Imagen ilustrativa ChatGPT

¿Cómo solicitar una licencia de conducir comercial como inmigrante?

El proceso para obtener una Licencia de Conducir Comercial puede variar dependiendo del estado, pero se suele solicitar:

Demostrar identidad y presencia legal en Estados Unidos con la documentación exigida.

Aprobar el examen teórico.

Completar la capacitación obligatoria para conductores principiantes.

Aprobar el examen práctico de conducción.