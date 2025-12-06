Las autoridades han confirmado que, una vez transcurrido un determinado límite de tiempo , el trámite de renovación de la licencia de conducir deja de ser posible y no podrá realizarse a través de los canales habituales. Esta disposición afecta a miles de conductores, quienes se verán obligados a adaptarse a las nuevas condiciones establecidas.

La medida implica que aquellos que superen el plazo estipulado no podrán acceder a la renovación, ya que el sistema considerará su licencia como inválid a. En tales casos, será necesario tramitar una licencia nueva desde cero, cumpliendo con los mismos exámenes y requisitos exigidos a los solicitantes iniciales.

Restricción del Gobierno para renovar la licencia de conducir tras un periodo determinado

En el estado de Texas, el Departamento de Seguridad Pública ( DPS ) ha establecido que la renovación de la licencia de conducir debe llevarse a cabo dentro de un plazo máximo de dos años después de su vencimiento.

Si el documento excede dicho límite, el trámite se considera prohibido, lo que obliga al conductor a iniciar una nueva solicitud completa.

En consecuencia, el conductor deberá presentarse de manera personal, presentar documentos de identidad, realizar los exámenes pertinentes y abonar nuevamente las tarifas para obtener una licencia válida.

Requisitos para solicitar una licencia nueva

Formulario oficial completado

Prueba de identidad y de ciudadanía o presencia legal

Registro biométrico (firma y huellas)

(firma y huellas) Examen de visión y pago de tarifas.

Si el documento excede dicho límite, el trámite se considera prohibido, lo que obliga al conductor a iniciar una nueva solicitud completa. Foto: Archivo.

Guía práctica para obtener una nueva licencia de conducir en Texas con restricciones de renovación

En caso de que la renovación de la licencia de conducir no sea factible, el DPS de Texas requiere que se inicie el proceso desde el principio en una oficina oficial. Este procedimiento debe llevarse a cabo de manera presencial y cumplir con todas las verificaciones legales y de seguridad.

1. Programar una cita

Acceder al portal oficial del Texas Department of Public Safety (DPS) y seleccionar la opción “ Driver License Services - Appointments ” para agendar una fecha y hora en una oficina autorizada.

2. Completar la solicitud

Rellenar el formulario de solicitud, el cual se encuentra disponible en línea o en el propio centro de licencias.

3. Presentar la documentación requerida

Identificación vigente o pasaporte.

Comprobante de ciudadanía o residencia legal.

Prueba de domicilio en Texas.

Número de Seguro Social o documento equivalente.

4. Finalizar el trámite en la oficina

El solicitante deberá registrar su firma y huellas digitales, aprobar el examen de visión y abonar la tarifa correspondiente. En el caso de nuevas licencias, también puede ser necesario realizar el examen teórico o práctico de conducción.